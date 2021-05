La periodista de Willax TV, Milagros Leiva se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego de afirmar en su programa que la conocida canción la ‘Flor de Retama’ es cantada por los senderistas. A raíz de esto, el Gobierno regional de Ayacucho emitió un comunicado exigiendo que la comunicadora se retracte de sus polémicas declaraciones.

Asimismo, también señalan que producto de dicha declaración ha ofendido a la población de Huanta y a la región Ayacucho.

“Exigimos la inmediata rectificación y disculpas públicas de la señora Leiva, quien con su irresponsable declaración agravió a la población de la provincia de Huanta y de la región de Ayacucho”, se lee en el comunicado.

“La canción Flor de Retama, compuesta por Ricardo Dolorier, es en homenaje de mártires de la gratuidad de la enseñanza, quienes perdieron la vida protestando en rechazo del Decreto N°006 impuesto por el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado”, añade la misiva.

“Nada tiene que ver con una supuesta ‘reivindicación´ a terroristas como se pretende relacionar de manera tendenciosa”, sentenció el documento del GORE Ayacucho.

¿QUÉ DIJO MILAGROS LEIVA?

Milagros Leiva es tendencia en Twitter tras asegurar que la canción “Flor de Retama” es cantada por los senderistas.

“¿Qué piensas de sendero?, ¿Qué piensas de Abimael Guzmán? ¿Crees que Abimael es un preso político?, en tu opinión que pasó con el Perú durante 20 años, Martina no te corras (..) Y además, no es que yo sea artista y no voy hablar (…) ¡Si todos sabemos quiénes cantan Flor de Retama!, ¿Quiénes Martina?, y en tu opinión Martina, ¿Qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama?”, sostuvo Leiva.

⚠ ¡¡¡ATENCIÓN!!! Milagros Leiva es tendencia tras asegurar que la canción "Flor de Retama" es cantada por los senderistas. Gobierno Regional de Ayacucho exige a la periorista que se rectifique y pida disculpas.

