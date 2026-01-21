Vecinos del Cercado de Lima captaron un doble halo solar, espectáculo que fue reportado por el Senamhi, entidad que compartió diversas imágenes en sus redes sociales y resaltó que se trata de un evento óptico común, pero muy vistoso.

El halo solar se origina cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo suspendidos en la parte alta de la atmósfera, provocando la dispersión de la luz y la formación de un aro de colores alrededor del astro.

Pese a su belleza, la entidad recomendó a la población no mirar directamente al sol durante la aparición del halo solar, ya que puede causar daños irreparables a la vista.