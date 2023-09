Apedreado y con tres puntos en la ceja resultó el jugador del Sport Boys, Fabrizio Roca Reyes, al ser apedreado por hinchas del Sporting Cristal, en el distrito de San Miguel.

Fabrizio Roca terminó con tres puntos en la ceja tras ser atacado por vándalos

La cobarde agresión ocurrió cuando el jugador salió de su casa para defender a su primo que era atacado por una decena de vándalos, el último domingo. Minutos antes, Roca había llegado a su casa tras el juego de su equipo contra el cuadro celeste, cuyo resultado fue un empate. La hermana y dos primos de Roca también fueron agredidos por sujetos con polos celestes.

Según el testimonio del deportista, la gresca ocurrió tras llegar a su vivienda , “estuve llegando a mi casa con mi familia acabando el partido, realmente no es la primera vez que yo entró con mi uniforme, la gente que es hincha de aquí me conoce, saben que soy del barrio, por eso normal, es más, cuando llegué, un par de hinchas que son de aquí me saludaron”.

Asimismo, contó que, entró a su casa y salió a entregarle un polo a uno de sus primos, momento en el cuál unos supuestos hinchas pasaron en un carro y los miraron mal prque, al parecer estaba con su uniforme del Sport Boys. “Como no me conocían mis primos les dicen avancen, no pasa nada, él juega en el Boys y es de aqueí. Siguieron avanzando pero de la nada, no sé si estaban borrachos, bajaron del carro y quisieron pelearse con uno de mis primos, le metieron puñetes y se bajaron todos”.

Ante la gresca, Fabrizio Roca intento ayduar a su primo, pues ya le habían roto la cabeza, pero tuvo que escapar en un taxi porque todos los vandalos se acercaban a él.

En ese momento, salieron sus familiares y su hermana fue agredida.