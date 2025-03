Frente a las cuatro víctimas mortales y más de una docena de afectados, entre graves y moderados, que ha dejado el suero fisiológico elaborado por Medifarma S.A., la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) suspendió el registro sanitario de este producto.

Mediante una resolución, la autoridad sanitaria tomó la medida que impide al laboratorio fabricar, comercializar y distribuir dicho producto, usado en establecimientos de salud como vehículo para administrar medicamentos vía intravenosa, limpiar heridas y en casos de deshidratación, según el doctor Dante Nicho, especialista en salud pública.

La suspensión del registro sanitario se basó en el cierre temporal del área de fabricación de soluciones inyectables de gran volumen de la planta N.º 1 de Medifarma, por lo que estará vigente hasta que se levante esta restricción. No obstante, se conoció ayer que Digemid decidió ampliar el cierre a todo el laboratorio.

RIESGO. Además de esta decisión, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) ordenó la inmovilización de todos los lotes del suero fisiológico de esta marca a fin de evitar también su uso.

Esto debido a que, además del lote 2123624, cuyos frascos contenían hasta seis veces más de sodio, hay sospechas de reacciones adversas en otros lotes (2091684-5 y 2082114-6), lo que pone en riesgo a la población.

Ante esta situación, Medifarma informó a Digemid que inició el retiro del mercado de todos los lotes distribuidos a entidades públicas y privadas.

Según el medio digital “Salud con lupa”, varios hospitales recibieron la noche del sábado la orden de suspender el uso inmediato de este suero y, ante la falta de stock, se les autorizaba a preparar, de forma temporal, soluciones con agua destilada más ampollas de hipersodio.

Para Nicho, esta alternativa es igual de peligrosa que usar el suero defectuoso. “Esto no es rutinario y no todos están capacitados para hacerlo. Yo pienso que si hacemos eso estamos corriendo un riesgo. No es una medida adecuada”, opinó a OJO. Opinó que hay de otras marcas para comprar.

DENUNCIA. Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) detalló que también ha denunciado a la Clínica Sanna y a quienes resulten responsables por no reportar a tiempo la primera reacción adversa grave por el suero fisiológico defectuoso, que derivó en fallecimiento, y hacerlo recién un mes después.

Asimismo, anunció que para facilitar las investigaciones se removerá a los funcionarios de confianza de la Digemid, incluyendo al director general. “La próxima semana presentará ante el Congreso un proyecto de ley para convertir a Digemid en un Organismo Técnico Especializado”, anotó.

OJO AL DATO. Desplazaron a 36 inspectores de la Digemid para verificar la inmovilización del suero fisiológico en Cusco.