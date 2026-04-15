El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), inauguró pistas y veredas en la avenida Loreto y diversas vías del distrito de Paucará, en la provincia de Acobamba, región Huancavelica, para mejorar la calidad de vida de 2730 ciudadanos que ahora cuentan con calles accesibles y seguras ante las lluvias.

La intervención, que contó con una inversión superior a los S/6,4 millones, comprendió la construcción de 13 300 m² de pavimento de concreto, 5170 m² de veredas y 3952 metros lineales de drenaje pluvial, así como la implementación de 6183 m² de áreas verdes y ocho muros de contención.

Esta obra contribuye al ordenamiento urbano del distrito, con la mejora de la transitabilidad vehicular y peatonal, la optimización de las condiciones de accesibilidad y la reducción de riesgos ante lluvias, especialmente para los niños y adultos mayores.

“Los niños que van a sus colegios, a recrearse y a sus casas lo harán en pistas y veredas que cumplen las exigencias técnicas para facilitar su tránsito. Estamos consolidando un trabajo articulado entre la población, la autoridad local y el Ministerio de Vivienda”, señalaron desde el sector.

Este proyecto de creación de pistas y veredas fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Paucará, en convenio con el MVCS, y forma parte de las acciones del sector orientadas al cierre de brechas en infraestructura urbana en el país.

En la actividad protocolar, participaron representantes del MVCS, autoridades locales y vecinos del distrito, quienes destacaron la importancia de la obra para el desarrollo de Paucará.