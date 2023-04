Terrible. César Walter Solís Calero de 42 años de edad fue detenido este último jueves 20 de abril en el distrito de El Tambo, en la ciudad de Huancayo, luego que ingresara a un colegio, vistiendo como una escolar más, y tratara de relacionarse con las alumnas.

Según reportó Canal N, el hombre se puso el uniforme del colegio Santa Rosa de América, dos trenzas y una mascarilla para entrar a las instalaciones del nivel secundario de dicha institución educativa. Pasadas unas horas, fue descubierto en el baño del lugar y se procedió a su detención.

“Queremos justicia y que no lo liberen al señor. Lo han encontrado con el uniforme del colegio dentro del baño, pero no sabemos qué estaba haciendo ahí. Ahora tenemos temor de mandar a nuestras hijas al colegio, ya no están seguras” , dijo una de las madres de familia bastante indignada.

Asimismo, una representante del Ministerio Público también se pronunció sobre este hecho y señaló que aún no han tomado la declaración del detenido. “Hemos dispuesto su conducción a Medicina Legal, vamos hacerle otras pericias más, como la inspección técnico policial, el perfil psicológico, pero está en calidad de detenido”, señaló.

Según la Policía, el sujeto podría ser acusado de presuntos delitos como tocamientos indebidos y el delito contra el pudor con connotación sexua l.

