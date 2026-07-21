La propuesta para crear el Área de Conservación Regional (ACR) Yanajanca, en Huánuco, recibió el respaldo de la Mancomunidad Regional Amazónica, que destacó la importancia de proteger un territorio donde se ubican 74 lagunas altoandinas y diversas fuentes de agua que abastecen a cerca de 120 mil personas.

El proyecto, impulsado por el Gobierno Regional de Huánuco, comprende 209 484,56 hectáreas ubicadas entre los Andes y la Amazonía. En este espacio se conservan ecosistemas como páramos, bosques montanos y nublados, bofedales y pajonales, considerados estratégicos para la regulación del recurso hídrico y la conservación de la biodiversidad.

El respaldo se da luego de que el Ministerio del Ambiente publicara el proyecto de decreto supremo para la creación del ACR Yanajanca, junto con su expediente técnico, abriendo un periodo para recibir observaciones antes de continuar con el proceso de aprobación.

De superar esta etapa, la propuesta deberá ser evaluada por el Consejo de Coordinación Viceministerial y posteriormente elevada al Consejo de Ministros para la aprobación del decreto supremo que oficializaría la creación del área protegida.

Las fuentes de agua ubicadas en Yanajanca alimentan las cuencas del Alto Huallaga y Alto Marañón, fundamentales para el abastecimiento de agua, la agricultura, la producción de café, el turismo y otras actividades económicas de la región.

Además de proteger las fuentes hídricas, la creación del ACR permitiría conservar especies de flora y fauna, así como fortalecer actividades productivas vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.