Los 101 feminicidios ocurridos en el país entre enero y octubre de este año dejaron a 136 niños y adolescentes huérfanos, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Estos menores deben recibir una asistencia económica de S/600 bimestral por parte del Estado; sin embargo, el acceso puede tardar años, reveló Sandy Evangelista, del colectivo “Familias Unidas por Justicia”.

Explicó que solo en casos en que directamente se sabe quién es el feminicida, evalúan y en dos a tres meses el MIMP entrega el subsidio a través del programa Aurora, pero cuando se presume, esperan la tipificación del delito para entregarlo y esto puede durar años, como ocurrió con los hijos de Solsiret Rodríguez, a quienes se les dio este apoyo económico tras la sentencia.

Evangelista resaltó que esta asistencia se da por un decreto de urgencia temporal, por lo que temen que no se incluya en los próximos años y los beneficiarios pierdan esta asistencia económica. Ante ello demandaron que se acelere la creación de un proyecto de ley.

Asimismo, dijo, que pese a que el costo de vida ha incrementado, la suma dada sigue siendo la misma, por lo que demandan un incremento. “El monto por persona no debería exceder una UIT (Unidad Impositiva Tributaria), sin embargo, desde hace dos años, sólo se brinda 3600 anual a cada beneficiario, cuando se podría incrementar hasta el tope de la UIT (S/4600)”, refirió.

Sin apoyo psicológico y educativo

Otro problema que enfrentan los niños y adolescentes, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, es la falta de acceso a los servicios de salud mental. “El 95% no llegó a concluir su terapia e, incluso, algunos no llegaron ni a su primera cita. Solo en los primeros meses las citas son semanales, luego no hay”, dijo.

Esto, añadió, no se puede asegurar que no se repitan patrones y que los hijos de víctimas puedan tener una calidad de vida mental.

También pidióque se entregue becas de estudios y programas de capacitación para ellos debido a la situación que enfrentan tras la muerte de sus madres. “Muchas veces los nebires huérfanos dejan de estudiar y no hay un seguimiento educativo por parte del Minedu (Ministerio de Educación)”, agregó.

OJO AL DATO El colectivo “Familias Unidas por Justicia” se encuentra realizando una recaudación navideña a favor de los niños y adolescentes así como familiares de víctimas de feminicidio. Las personas pueden donar víveres, panetones, show infantil, entre otros. Cualquier información al número 950184163.

