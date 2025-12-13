La temporada navideña llegó con todo su brillo al Centro Comercial Minka, que este año presenta oficialmente la “Mágica Expo Navidad”, una feria temática organizada por Corporación Multiferias, reconocida por sus eventos familiares y espacios de impulso para emprendedores del país.

Del 29 de noviembre al 24 de diciembre, la explanada principal de Minka (Av. Argentina, Callao) se transforma en un punto de encuentro para miles de familias que buscan regalos, detalles especiales y experiencias navideñas en un solo lugar. La feria estará abierta todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m., con entrada completamente gratuita.

La edición de este año reúne a decenas de marcas y expositores seleccionados, entre ellos:

*Nisqapi Café, café de tipo arábico de alta calidad.

*Tokyo Makis & Pokes, opción fresca y deliciosa para los amantes de la comida fusión.

*Fionas Fashion Baby, una propuesta adorable para los más pequeños del hogar.

*Jhorló Café & Cacao, directamente desde Jaén, Cajamarca.

“Minka siempre ha sido un espacio emblemático del Callao, y en esta temporada queremos brindar una experiencia que combine emprendimiento, tradición y espíritu festivo. La Mágica Expo Navidad es un punto de encuentro donde las familias pueden comprar, disfrutar y vivir la Navidad en un ambiente seguro y lleno de color”, señala Corporación Multiferias.

La principal oferta comercial, son los nacimientos con decoración temática, árboles con precios de oferta, actividades especiales y promociones exclusivas que buscan brindar una experiencia completa para grandes y pequeños.

La Mágica Expo Navidad se consolida así como la feria navideña oficial del C.C. Minka y uno de los eventos más esperados del año en la zona norte del Callao.