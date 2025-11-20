El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recordó que la plataforma Censo en Línea estará disponible solo hasta el 30 de noviembre, fecha en la que cerrará definitivamente, para todas las personas, peruanas y extranjeras, que no fueron censadas entre agosto y octubre, cuando el censista visitó sus viviendas.

El INEI reiteró la importancia de completar el formulario electrónico a tiempo, con el fin de garantizar el 100% de cobertura de los Censos Nacionales 2025.

Desde Arequipa, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, destacó que el Censo en Línea es un mecanismo fácil, seguro y accesible, que puede completarse desde una computadora, laptop, tableta o celular con conexión a Internet, desde cualquier lugar.

Explicó que, para ingresar, solo se requiere el número de DNI o Carné de Extranjería. Con este dato, el informante calificado puede generar su Código Único de Vivienda (CUV), que permite acceder al formulario. En caso de no contar con el CUV, este se puede obtener al ingresar un número de celular o correo electrónico.

Acarí en riesgo de quedar fuera de los Censos 2025

Morán Flores informó que, si bien la región Arequipa superó la meta de viviendas programadas alcanzando el 107,1%, manifestó su preocupación por el distrito de Acarí, en la provincia de Caravelí.

Señaló que esta es la única localidad del país que aún no ha sido censada, lo que pone en riesgo su inclusión en los resultados oficiales.

Ante esta situación, exhortó a las autoridades regionales y locales, así como a toda la población, a participar de inmediato en los Censos Nacionales 2025.

“Hago un llamado urgente a los ciudadanos de Acarí a participar en los censos. No hacerlo significará que su población quede sin información actualizada sobre sus necesidades y condiciones de vida, lo que podría afectar la planificación y ejecución de proyectos y servicios esenciales para su distrito”.

Censo en Línea

Morán Flores indicó que el Censo en Línea está dirigido especialmente a quienes no pudieron ser censados porque no se encontraban en casa: inquilinos, roommates, personas extranjeras o quienes no atendieron al censista durante las visitas.

Añadió que completar el formulario toma en promedio 30 minutos, y basta con que el informante calificado responda por todos los miembros del hogar.

El titular del INEI remarcó que participar en los Censos Nacionales 2025 es un deber cívico fundamental, porque la información recopilada permitirá diseñar políticas públicas que impulsen el desarrollo del país.

“En una era marcada por grandes cambios, como la pandemia y la migración, participar en los Censos Nacionales es vital. Agradezco a quienes ya se censaron, porque con su información el país tendrá un nuevo rostro: sabremos cuántos somos, dónde estamos, qué tenemos y qué necesitamos”, señaló.

Asimismo, exhortó a los peruanos y extranjeros residentes en el país que aún no se han censado a no esperar hasta el último día.

“Invoco a quienes aún no se han censado a realizarlo cuanto antes mediante el Censo en Línea. Su participación es clave para alcanzar el 100% de cobertura y obtener resultados precisos que contribuyan al desarrollo del país”, afirmó.

Central telefónica a disposición del público

Para resolver dudas o recibir orientación sobre el Censo en Línea, la población puede comunicarse con la Central Telefónica de los Censos Nacionales 2025 al (01) 743 5331 o al 0800 70225, disponible de lunes a domingo, de 7:30 a. m. a 8:30 p. m.