El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de la Dirección de Medio Libre, ejecutó una intervención nacional que movilizó a más de 1700 sentenciados en libertad para realizar labores de limpieza, mantenimiento y recuperación de espacios públicos, como parte del cumplimiento de sus penas de prestación de servicios comunitarios. La jornada alcanzó a más de 33 mil pobladores en diversas regiones del país.

La iniciativa forma parte de la campaña “Unidos por el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, impulsada por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, quien resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de reinserción social a través de acciones de impacto directo en los barrios.

Según explicó Paredes, estas intervenciones permiten que las personas sancionadas “asuman un rol activo en beneficio de la comunidad, como parte del proceso de reparación por los delitos cometidos”.

El lanzamiento oficial de la campaña se realizó en el parque Patiño, en San Luis, donde los sentenciados en libertad llevaron a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento desde la avenida Del Aire hasta la Videna, así como en las avenidas Canadá, Aviación, San Luis y áreas adyacentes. Solo en este distrito, las acciones favorecieron a más de 5 mil vecinos.

En simultáneo, participaron las ocho oficinas regionales del INPE mediante 34 Establecimientos de Medio Libre, con intervenciones en ciudades como Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura, Iquitos, Huancayo, Tacna, Puno, entre otras.

En la actividad de lanzamiento estuvieron presentes los congresistas Gustavo Cordero Jon Tay y Raúl Huamán Coronado, quienes destacaron la importancia del cumplimiento efectivo de las penas comunitarias y su contribución a la seguridad ciudadana.