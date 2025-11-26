INPE incautó equipos electrónicos en operativo sorpresa en penal de máxima seguridad de Chorrillos

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó una requisa de control en el Penal de Máxima Seguridad Anexo Mujeres de Chorrillos, logrando la incautación de televisores, reproductores de DVD y otros objetos prohibidos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad interna y evitar comunicaciones o coordinaciones vinculadas a actividades ilícitas.

Más de 30 agentes del cuerpo de seguridad participaron en la intervención, organizada por cuadrillas que inspeccionaron celda por celda, revisaron pertenencias personales y realizaron controles corporales bajo estrictos protocolos penitenciarios. También se desinstalaron conexiones eléctricas irregulares y se retiraron equipos electrónicos no autorizados.

Las internas del pabellón 3 fueron trasladadas temporalmente al patio del establecimiento para permitir la revisión integral de los ambientes. En este pabellón se encuentran personas privadas de libertad catalogadas como de alto perfil, entre ellas Wanda del Valle, alias “La Bebecita del Crimen”, sometida a los mismos procedimientos de control establecidos por normativa. Asimismo, fueron verificadas otras internas bajo medidas especiales de seguridad.

Como resultado del operativo, se decomisaron 06 televisores, 04 reproductores de DVD y diversos objetos prohibidos.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, señaló que estas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para impedir cualquier organización delictiva desde los penales.

“Las requisas son permanentes y buscan cortar toda actividad ilícita que afecte la seguridad ciudadana. El control penitenciario es una prioridad”, afirmó.

Desde julio hasta la fecha, el INPE ha realizado más de 2,800 requisas, incautando 776 celulares, 1,154 accesorios electrónicos, 4,79173 litros de licor fermentado y 3,295 armas punzocortantes, reflejando un despliegue continuo de medidas de supervisión a nivel nacional.

La intervención se desarrolló en el marco de la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, reforzando la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.

El INPE reafirma su compromiso de mantener el orden, garantizar el principio de autoridad y prevenir cualquier riesgo de coordinación delictiva desde los centros penitenciarios del país.

