La leucemia es el cáncer más frecuente en niños y uno de los insumos que más requiere durante su tratamiento son las plaquetas, un componente de la sangre que ayudan a prevenir los sangrados o hemorragias graves. En la Semana de la Concientización del Cáncer Infantil, especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja señalan que un paciente con leucemia puede requerir de 1 a 2 transfusiones de plaquetas por semana, especialmente en las primeras semanas de tratamiento, para los procedimientos y quimioterapias.

“Las plaquetas van a servir fundamentalmente como un parche para disminuir los riesgos de sangrado. El tratamiento de la leucemia, la quimioterapia, está enfocado en eliminar las células malas (los blastos), pero también parte de ese tratamiento que va salvar vida son las transfusiones de sangre, y principalmente de plaquetas”, señaló la Dra. Alicia Mafaldo, jefa del servicio de Hematología Pediátrica del Instituto.

Según el Ministerio de Salud, en el Perú se diagnostican cada año entre 1,800 y 1,900 nuevos casos de cáncer infantil, siendo la leucemia uno de los más frecuentes. En el caso del Instituto, la especialista indicó que vienen recibiendo de 100 y 120 pacientes nuevos de leucemia por año, que ingresan por emergencia o referidos de diversos hospitales del país. Además, tienen un promedio de 600 pacientes en seguimiento correspondiente a los últimos cuatro años.

El INSNSB requiere actualmente como mínimo 50 donantes de sangre y plaquetas por día y unos 20 mil al año, para cubrir la demanda de los pacientes que trata el instituto, y que también son de otras enfermedades quirúrgicas como grandes quemados, anomalías del corazón y trasplantes.

Más aún si tenemos en cuenta que en los últimos tres años los casos nuevos de leucemia en niños y adolescentes aumentaron; lo que hace que el requerimiento de plaquetas sea cada vez mayor. En el INSNSB, ya son 82 los casos nuevos de leucemia atendidos este 2026 entre los meses de enero y agosto. En el 2024 se reportaron 92 y 102 en el 2025.

Explicó que si bien las plaquetas se obtienen de la sangre, lo ideal es la donación únicamente de plaquetas que se realiza por aféresis, un procedimiento que permite obtener este componente sanguíneo de un solo donante, en una mayor cantidad, y evitando el riesgo de reacciones adversas en las transfusiones.

“Un donante (de plaquetas) por aféresis es valiosísimo. Si yo quisiera subir la cantidad de plaquetas de un niño con leucemia, que tiene 5 mil o 10 mil plaquetas, necesito disminuir el riesgo de sangrado espontáneo. Lo ideal es la donación por aféresis que me aporta, más o menos, 30 mil a 40 mil plaquetas de un solo donante”, explicó.

Mafaldo dijo que hoy en día la leucemia sí se puede curar ya que las tasas de sobrevida son mejores, se ha reforzado la detección oportuna, y el tratamiento es gratuito cubierto por el Seguro Integral de Salud. Y lo que más se necesita son donaciones voluntarias de sangre y plaquetas, ya que además el 70% de los casos referidos al instituto son de provincia y no tienen familiares en Lima.

El INSNSB realizó a la fecha 234 trasplantes de células progenitoras, además de tener casos curados solo con tratamiento de quimioterapia, con un 60 a 70 por ciento de sobrevida. Estos pacientes han logrado superar el cáncer y tocar la “campana de la victoria” después de 6 a 10 años de tratamiento.

Para considerar:

El proceso de donación de plaquetas dura aproximadamente 1 hora, los requisitos son similares a la donación de sangre, tener de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, se le hace una evaluación médica previa, y se puede donar plaquetas cada 15 días.