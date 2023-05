Tras permanecer cuatro días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Loreto, falleció el bebé de 11 meses que fue acuchillado cuando delincuentes asaltaron a sus padres en el puente Bellavista, en el río Nanay, en Iquitos.

De acuerdo a América Noticias, el pequeño permaneció con ventilador mecánico hasta que la tarde del último miércoles se confirmó su deceso.

Días previos, el director del hospital, Carlos Tello, había señalado que su estado de salud era muy delicado, debido a las lesiones provocadas en su órganos blandos, riñón y zonas del abdomen.

En diálogo a Latina, el padre del menor dio detalles sobre cómo fue el asalto. “Aproximadamente a las 9 de la noche procedimos a ir a pasear al puente Nanay junto a la mamá de mi hijo y al bebe. Es ahí que nos colocamos a conversar y llegan hacia nosotros dos sujetos. Yo me encontraba de espaldas, me abordan, yo me defiendo, pongo resistencia, me golpean en la boca, caigo al piso y luego se van contra la mamá del niño y es ahí que lo (acuchillan)”.

“Se pide que se haga las investigaciones del caso. Dejamos todo en mano de la justicia”, instó.

Por su padre, la madre del bebé pidió justicia y que no quede impune la muerte de su hijo. “Pido justicia para mi hijo. Pido al ministro del Interior que haga todo lo posible, que atrapen al delincuente que le hicieron daño a mi hijo. Solo pido justicia”.