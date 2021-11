Un 22 de noviembre del 2010, cuando el periodismo multimedia aún era visto como “esas cosas del futuro”, Jaime Cabrera Junco tuvo el impulso de crear el blog Lee por gusto, que inicialmente fue parte de la página web de Perú 21, pero que en 2013 se independizó y se convirtió en una de las primeras plataformas digitales en nuestro país que comparte entrevistas, artículos, reseñas y noticias con un único propósito: acercarnos a los libros y conocer a sus autores.

Hoy se festejan 11 años desde la creación de este portal y diario OJO se une a la celebración con una entrevista a su fundador, quien recuerda los inicios y cómo logró sacar adelante este ambicioso pero muy sacrificado proyecto.

¿Cómo definirías Lee por gusto? Es un espacio para encontrar lecturas. Yo a veces me pienso como una suerte de dj literario, propongo opciones de lectura y quizás alguna conecte con algún lector. También cuando te lo explica, además, un escritor que te dice que le gustó un libro, veo que eso atrae. Por eso es que la sección de los 5 libros favoritos tiene una acogida particular.

¿Qué te empujó a crear Lee por gusto? Siempre tuve la inquietud de hacer contenido periodístico, pero vinculado a lo literario. Yo trabajaba en la web de Perú 21 y había desaparecido la sección cultural del diario, vi ese vacío y justo estaba dictando un curso de periodismo multimedia en la Universidad San Martín. Entonces, vi la oportunidad de experimentar con lo digital, de poder ayudarme con mis clases y explorar lo literario a través de una plataforma relativamente nueva.

¿Recuerda cuál fue tu primer texto? Hice un texto que hacía alusión al Quijote y a la aventura de lanzar una página de Literatura, sin saber muy bien a dónde iba y si acaso ese iba a ser el primero y el último viaje. Era como para animarme y comprometerme a publicar continuamente.

En 2013 tuviste que independizarte y crear tu propia web. ¿Qué fue lo más complicado de este proceso? Tenía que ser mucho más constante, alimentarla de más contenido, ya sean noticias, presentaciones de libros, etc. Empecé a rescatar algunos textos de autores reflexionando sobre la escritura. El reto era mayor porque era darle el sentido de un portal, pero la constancia hizo que cualquier duda sobre mi trabajo se disipara.

Lo que diferenció tu propuesta de entrevistas, en aquellos tiempos, es que la acompañabas con videos. ¿Qué te llevó a esta innovación? Me impulsó hacerlo porque estaba dictando un curso de periodismo multimedia. Compré una Handycam y empecé a grabar. El reto era grabar y luego hacer una breve edición de video. Yo no sabía utilizar Adobe Premiere, fui aprendiendo, a veces me demoraba más en editar, en bajar el video, en colocarle el cintillo, que en transcribir la entrevista. (Risas) Me ayudó una amiga, también me creó un loguito que luego, en 2015 y por los cinco años de Lee por gusto, lo cambié. Cuando empecé a hacer estas entrevistas en video recuerdo que la primera grata sorpresa que me llevé fue que me escribieron de la Casa de la Literatura, justo le iban a hacer un homenaje a Don Edgardo Rivera Martínez y habían visto que en Youtube yo había puesto en video, entonces me pidieron el material original de la conversación para proyectarla en el homenaje.

Todo este trabajo lo hacías y lo sigues haciendo solo. ¿En algún momento pensaste en abandonar el proyecto? Hubo momentos en lo que bajé muchísimo el ritmo, es que conseguí un trabajo que tenía que ver justo con la literatura, y trabajo aún en la Casa de la Literatura Peruana. Cuando decidí dejar la página, yo decía, este trabajo se lo debo a Lee por gusto, porque fue mi vitrina como periodista y no pude dejarlo. Además, nunca he esperado un rédito económico; que sería estupendo, sí, me gustaría, pero no quiero que eso me lleve a condicionar la continuidad del proyecto

¿Cómo fueron tus primeras entrevistas, teniendo en cuenta que no te dedicabas a temas literarios? Me proponía leerlo todo o casi todo del autor. A veces era imposible porque el autor venía publicando hace mucho tiempo, como Oswaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez. Una guía que me fue orientando fue buscar vincular al autor: su biografía con su obra, encontrar un diálogo entre ambas. El reto era mayor cuanto más grande en trayectoria era el autor. Con el tiempo, que fui leyendo más, ya iba relacionando lecturas. Pero sí me tomaba mi tiempo, me desvelaba, sentía como si fuera dar examen en cada entrevista. (Risas)

¿Cuál ha sido la entrevista que te generó más nervios? Fue la de Martha Hildebrant. Pensé, si a esta señora le hago mal una pregunta, incluso si la formulo mal, me va a sacar al fresco y en el video va a quedar registrado. Fue todo un tema. Casi no se realiza la entrevista porque ella no había entendido que era para un web y que había que grabar en video y estaba en pijama. Me fui pero después me llamaron. La entrevista era a propósito de su libro Peruanismos.

¿Por qué crees que el peruano promedio lee muy poco? Lo que falta es que uno se acerque al libro de manera más natural, sin buscar desde un inicio leer “El Quijote”. Al libro, a veces, se le pone en un pedestal y eso le hace daño al joven que quiere leer porque, por el contrario, se siente abrumado. Lo que tendría que buscar son textos afines.

¿Cómo podría un padre escoger una lectura para su hijo? Mi respuesta siempre es “depende”. ¿Cómo se su hijo? ¿le gusta el fútbol? ¿sueña con ser astronauta? ¿le gusta el mundo de los piratas? Por ahí hay una respuesta.

¿Cuáles son tus 5 libros favoritos?

El lobo estepario de Hermann Hesse, Conversación en La Catedral de Mario Vargas Llosa, La poesía de Wislawa Szymborska, La trilogía de Nueva York de Paul Auster y la poesía de José Watanabe.

¿De qué manera ha cambiado tu vida Lee por Gusto? Ha llegado un momento en el que, quien hacía entrevistas, empezó a tener inquietudes literarias y comenzó a escribir también. Llevé la Maestría de escritura de San Marcos. Tengo un proyecto de novela que lo convertí en un poemario. Esto era natural, porque quien se interesa por leer, quien está en contacto con gente que escribe, se pregunta qué pasa en el mundo, en mi mundo, y eso te lleva a querer descargarlo. ¿Cómo? Quizás escribiendo. Encontré ese estímulo.

¿Cómo fue tu encuentro con los libros? Yo me encontré en un momento de frustración porque yo quería ser médico, pero no alcanzaba el puntaje para Medicina, ya había postulado 4 veces y tuve que mentir, que simular que iba a la academia. Recuerdo que tenía que hacer hora y me iba a la Biblioteca Nacional, mi idea era seguir estudiando biología, anatomía, pero había algo a lo que no le había prestado atención, la literatura. Empecé a buscar con mi syllabus temas de literatura griega, pero me daba sueño (risas). Y fui más allá y encontré algo de Hemingway, La tía julia y el escribidor y después encontré un libro, seguro el que me estaba esperando, el que alguien debió darme, El lobo estepario, que era la historia de alguien que no se sentía entendido en el lugar que estaba; yo era un chico de 18 años que me sentía decepcionado por no ingresar a Medicina y ese libro me brindó una respuesta, me hizo sentir acompañado. Ahí me fui enganchando. Por el contexto, empecé a seguir la realidad política de ese año, que era 1998, muy complicado y decidí estudiar periodismo.

¿Qué recuerdos gratos te dejan estos 11 años de ardua búsqueda literaria? Algo que recuerdo con mucho cariño fue la complicidad con Oswaldo Reynoso, porque yo había ido Arequipa por el Hay Festival y le dije, quisiera que me lleve a los lugares donde pasó su infancia, entonces él accedió y fuimos al barrio donde nació. Él buscó la casa donde nació pero no lo dejaron entrar porque era una empresa y y buscando la casa donde había aprendido a leer se encontró con una amiga de la infancia, una señora como él, de ochentaipicos años, que lo reconoció. “¿Tú no eres el (escritor) de En octubre no hay milagros? Todo eso quedó registrado en el video que yo hice cual documental, sin saberlo, porque poco tiempo después falleció el maestro.

¿Por qué el nombre Lee por gusto? Nace porque como lo hacía en mis ratos libres, entonces dije, literal y literariamente, lo voy hacer por gusto, porque yo lo quiero hacer y porque no tenía que ver directamente con mi trabajo en Perú 21.

PERFIL

Jaime Cabrera Junco

Es periodista y director de Lee por gusto. Ha trabajado en los diarios Expreso, El Comercio y Perú21. Ha sido docente de cursos de periodismo digital en la USMP. Actualmente es jefe del Equipo de Promoción Literaria de la Casa de la Literatura Peruana.

84 mil

‘Me gusta’ tiene Lee por gusta en su cuenta de Facebook. Este 26 de noviembre, a las 9:30 p.m., realizarán una transmisión especial por su aniversario.

