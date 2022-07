El periodista Jaime Chincha califica con 05 al presidente Pedro Castillo, de quien dijo no da la talla para continuar en el cargo porque no tiene ningún plan ni ideología. Al Congreso le puso la misma nota y defendió la polémica parodia a la primera dama, Lilia Paredes, por parte del comediante Carlos Álvarez en su programa de canal N “VIII mandamiento”. En entrevista con OJO afirmó que el humor político no “debe morir”.

¿Crees que el Gobierno ya se pasó de la raya en su relación con la prensa?

El Gobierno nunca ha tenido ni tolerancia ni respeto hacia la prensa. (Pedro) Castillo en la Presidencia y (Guido) Bellido cuando era el primer ministro siempre fueron hostiles con el trabajo de la prensa. En realidad, el presidente detesta a la prensa. Prueba de ello son los periodistas, reporteras que han sido empujadas por la propia seguridad del presidente. Hasta la “Ley Mordaza” tiene como único objetivo evitar filtraciones que perjudiquen al presidente.

¿Cuál cree que es la hoja de ruta que sigue Castillo?

Lamentablemente, el presidente sobrevive en la Presidencia. No tiene ideología, no tiene una hoja de ruta, no tiene un plan. En sus reuniones descentralizadas del Consejo de Ministros, él no plantea algo concreto, más allá de repetir que hay una ruma de proyectos de ley que el Congreso no aprueba. Lamentablemente, el presidente, como le confesó a Fernando del Rincón, está todavía aprendiendo a ser presidente o a gobernar.

El presidente ha dicho que no lee periódicos, ¿Se puede gobernar desinformado?

Sencillamente no se puede. Pero en realidad sí los lee. Creo que al presidente al menos le hacen un resumen. El secuestro de periodistas (en Chota) tiene que investigarse. ¿Cuál es la relación entre esa extorsión que culminó con un mensaje en señal abierta, con el presidente y su entorno?

¿Si tendrías que ponerle una nota al profesor como mandatario, cuál sería?

Jalado, con un 05. Y a su lado el premier (Aníbal) Torres, quien mantiene un discurso divisor, confrontacional, clasista, y no he escuchado que mucha gente se espante sobre eso. Lamentablemente, el primero no da la talla para seguir en el cargo.

¿Y la nota para el Congreso de “niños” y “otorongos”?

Si el presidente tiene 05, el Congreso también está con 05, jalado, igual. Y ha contribuido a este retroceso que el país está viviendo. Primero, muchos congresistas siendo cómplices de Juan Silva (exministro prófugo). Luego, muchos se aliaron al Gobierno para defender al transporte informal, luego ya la mayoría congresal eliminó la formación con enfoque de género y se han tirado abajo a la Sunedu. O congresistas de Acción Popular señalados como “Los Niños”, presunto grupo implicado por Karelim López en una supuesta mafia dentro del MTC. Este Congreso es funcional a Castillo, porque en el fondo ni Castillo ni el Congreso se quieren ir.





¿Tienes un paradigma como entrevistador?

De niño veía mucho a Alfonso Tealdo, también a César Hildebrandt, pero uno de los grandes entrevistadores para mí, de habla hispana, que es un referente, es Jorge Ramos (mexicano) por su estilo frontal y de desencajar al entrevistado.

Algunos dicen que quieres imitar a Jaime Bayly...

No, yo no soy imitador. Soy periodista, claro. Yo no tengo la culpa de ser medio crudo o pálido, o quizá parecido a él. Entonces, yo siento que muchas de las personas que han usado esa comparación son los troles. Intentan como disminuirme diciendo eso.

¿Y Hildebrandt?, ¿crees que dejó de ser influyente?

Lo único que tengo que decir sobre él es que lo respeto mucho en su trabajo de entrevistador y director.

Periodista declara sobre la gestión del presidente Pedro Castillo.

¿Por qué el periodismo no puede sentar en una mesa al presidente Castillo?

El otro día le dije al ministro (Alejandro) Salas que le transmitiera mi solicitud al presidente para entrevistarlo... Ya llevo un mes esperando. Creo que después de la entrevista con Del Rincón quedó sumamente golpeado.

Tú sí sentaste en tu set a Carlos Álvarez, imitando a la primera dama, Lilia Paredes, y las críticas también te alcanzaron.

Sí, yo respeto toda la crítica, la buena y la mala, pero en este caso, por lo menos para mí, el humor político no debe morir. No les podrá gustar Carlos Álvarez, pero él ha hecho antes otras imitaciones, Maricarmen Alva, Keiko Fujimori, Dina Boluarte, entonces no sé, me deja mucho qué pensar, pero dándole cierto beneficio a la crítica constructiva, creo que debemos pensar si es que el humor político ha cambiado y el humor en general de la gente ha cambiado. También eso es válido analizar y pensar si es que hay un nuevo humor quizás y sea la hora de un recambio generacional en lo humorístico.

¿Qué es lo más duro que han dicho sobre tu papel de entrevistador?

Estoy acostumbrado a leer y oír comentarios de todo tipo, los troles que son varios repiten cosas sobre mí. Trato de no hacer caso a los insultos, me resbalan. Alguien que insulta simplemente no contribuye a nada y en el fondo hay una sutil satisfacción porque te das cuenta de que no tienen más argumentos. Ya estoy curtido a los insultos.

