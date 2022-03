El periodista Jaime Chincha no pudo evitar conmoverse por los audios que difundió Génesis Alarcón, donde se escucha la presunta agresión del futbolista de Universitario de Deportes, Andy Polo.

“¿Qué te dijo, mami? (...) por favor, mamá que no te pegue (...) mami, dale el celular”, es lo que se escuchar decir al hijo de Andy Polo, provocando indignación en la opinión pública.

Los audios presentados en el programa ‘Magaly TV La Firme’ indignaron al periodista de RPP, quien rechazó a la contratación del delantero en el club crema y lo tildó de “inaceptable”.

“... Más aún, cuando anoche se ha podido conocer un audio, donde se le oye a la señora Genesis Alarcón, se le escucha suplicándole a Andy Polo que no continúe agrediéndola. Y además se escucha el llanto de uno de sus pequeños. Están aterrorizados porque ven el ataque, hay un ataque”; comenzó diciendo el periodista.

En ese sentido, Jaime Chincha dijo que no verá los partidos de Universitario de Deportes mientras insistan en mantener a Andy Polo en su plantel.

“A cualquiera que tiene alma y corazón, parece que eso no hay en Universitario (...) y en Universitario persisten en la contratación de Andy Polo. Mientras Andy polo esté en Universitario, no veré a mi equipo jugar. Me duele que una persona así haya sido contratada en mi equipo y por esa razón no voy a volver a mi equipo lo siento mucho, mientras ese señor esté allí, no veré a mi a mi equipo y por favor reaccionen, lo que están haciendo es una barbaridad”, manifestó Jaime Chincha.

Jaime Chincha recibe amenazas por rechazar contratación de Andy Polo

El periodista Jaime Chincha reveló que por rechazar la contratación de Andy Polo en Universitario de Deportes, viene recibiendo amenazas en redes sociales.

“Desde que nosotros nos compramos el pelito, me insultan, un par ha llegado a la amenaza, me piden que no haga nada, y lo siento mucho, yo voy a seguir haciendo porque el daño provocado a Génesis Alarcón y a sus hijos va a tomar mucho tiempo recomponerlo”, sostuvo.

