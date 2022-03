Vanessa López, madre de la hija menor de Carlos ‘Tomate’ Barraza, volvió a denunciar que el cantante no ve a su bebé desde hace tres semanas y, en general, no cumple con el régimen de visitas que acordaron.

El programa Magaly TV La Firme entrevistó a la modelo, quien aseguró que Barraza “la tiene bloqueada de llamadas y WhatsApp”, motivo por el cual no puede coordinar las visitas a sus hijas.

“Su mamá me dice que (Carlos) estaba enfermo, que estaba internado, pero el fin de semana sí se levantó a trabajar... y mi hija siempre está cambiada, con la mochila lista (para que su papá lo recoja) Ni él ni su mamá me dicen nada, yo ya me cansé”, manifestó. Cabe indicar que es la mamá de ‘Tomate’ Barraza la encargada de recoger a la menor en casa de Vanessa, según el documento de conciliación.

De otro lado, López volvió a mencionar a Gaela, a la hija mayor de Carlos Barraza con Danuska Zapata. Según dijo, el salsero estaría más pendiente de su hija mayor y los cuestionamientos que esta recibió tras ganar el “Miss Perú La Pre”.

“Yo siento que en estas dos semanas se centró tanto en la hija mayor, en los problemas que tenía con ella, no sé, que a mi hija la dejó de lado”, aseguró.

En otro momento, la expareja del intérprete también indicó que Barraza se excusa, por “incumplir el régimen de visitas”, diciendo que “tiene mucho trabajo y que gasta mucho en gasolina llevando y trayendo a su pequeña”.

