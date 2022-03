¿Qué pasó? Carlos ‘Tomate’ Barraza estuvo como invitado especial en “América Hoy” para comentar sobre las últimas declaraciones que dio Vanessa López, madre de su segunda hija, quien nuevamente aseguró que el cantante “no se preocupa por su pequeña” y que no la iba a ver hace más de dos semanas.

Sin embargo, de un momento a otro, ‘Tomate’ decidió abandonar el set del programa matutino, por lo que Ethel Pozo reveló los motivos que lo habrían llevado a tomar dicha decisión.

“Nosotros hablamos con su manager, pero él me dijo que no quiere hablar del tema de la mamá de su niña, que no quiere exponer ese tema, que no quiere dar qué hablar, entonces no siente que puede aportar en el tema con la psicóloga y todo lo que queríamos hacer, entonces ha preferido retirarse”, explicó la hija de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, Janet Barboza consideró que ellos como conductores jamás le faltaron el respeto a Barraza, pero que sí consideraron que sería importante que se pronunciara sobre el tema de Vanessa López, pues son acusaciones bastante fuertes.

“Yo he visto a Tomate en otros programas con su expareja hablando del tema con mucha soltura, entonces creímos oportuno que un tema tan importante como este, se debería pronunciar. Yo siento que no le hemos faltado el respeto, pero él no se ha sentido cómodo y ha optado por retirarse, y eso también se respeta”, expresó la popular ‘Rulitos’.

