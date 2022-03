La modelo Vanessa López, exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, se mostró totalmente indignada con el padre de su hija y lo acusó de haberse olvidado de la pequeña desde hace dos semanas.

Esto se dio luego que el locutor radial saliera con todo a defender a su hija mayor Gaela Barraza, quien viene siendo criticada en redes sociales por haber ganado el “Miss Perú La Pre”.

A través de sus historias de Instagram, la influencer le recordó a “Tomate” que tiene dos hijas y no solo una. “Todo lindo, todo bello, pero te recuerdo que tienes dos hijas, no solo una. A la que no recoges ni visitas hace dos semanas porque siempre paras ‘enfermo’”, escribió.

Foto: (Instagram/@vvanelopez)

“¿Para qué entonces la demanda de visitas? Si sigues incumpliendo los horarios”, increpó.

Vale indicar que en diciembre del año pasado, Carlos ‘Tomate’ Barraza entabló una demanda contra Vanessa López por maltrato psicológico contra su hija mayor.

