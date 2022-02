Siguen los problemas. Esta vez la denuncia fue porque el Tomate Barraza habría dejado plantada y bañada a su pequeña hija y no la recogió en su día de visita, según la modelo Vanessa López.

La modelo comenzó recriminándole al ‘Tomate’ por haberla demandado antes para que la dejen ver a su hija y ahora la deja plantada: “Me cancela las llamadas, me tiene bloqueada y no avisa que no vendrá, señor Barraza si me hizo gastar en demanda de visita en plena pandemia, por lo menos cumpla lo que ya dijo el juez, al igual que usted necesito mis tiempos para poder trabajar”.

La modelo además añadió los chats de prueba en los que se ve al Tomate Barraza en línea y sin responderle a Vanessa, pese a que ella incluyó el documento legal en el que se señala el horario de visitas del sobrino del ‘Chato’ Barraza.

