La influencer Vanessa López, exesposa de Carlos ‘Tomate’ Barraza, se pronunció sobre el ampay que le realizaron días atrás con un hombre que sería más joven que ella.

A través de Instagram, Vanessa López contó que se encuentra soltera, pero que tomó alcohol cuando fue vista con ese hombre, quien solo sería su amigo:

“Lo que pasa es que yo soy una persona que casi, o sea, nunca, literal, tomo ni una gota de alcohol, y ese día no sé qué pasó, todos en ese grupo éramos amigos, no pasa nada, yo estoy soltera 100%, me encanta mi soltería y no la pienso cambiar por nada”, explicó la ex de ‘Tomate’ Barraza.

Y aunque Vanessa López admitió que por el momento no desea enamorarse, también señaló que estaría dispuesta a tener otra relación si se cruza con un buen hombre: “que venga un hombre diferente, un hombre que me quite el chip de la manera que tengo de pensar de los hombres, o sea, no lo sé, no me preocupo tampoco si estoy, si no estoy, si me quedo sola o si estoy con alguien, no, o sea, si se da, bacán”.

De otro lado, Vanessa López contó que ahora es más fría y evita el sufrimiento: “últimamente, conforme han pasado los años, me he vuelto cada vez más fría, no sé si eso está bien o está mal, pero es una manera de que en verdad yo... no me complico tanto, la verdad. Antes sí, era como que me ahogaba en un vaso de agua, pero ahora simplemente trato de ver la manera de ser más práctica”.

“Si se tratara de mis hijos sí sería más difícil”, puntualizó.





Fuente: Instagram Vanessa López

