Luego que el expresentador de televisión Jesús Alzamora reveló que un chico reality llegó a ganar en un día lo que él ganaba en un mes, Rodrigo González y Gigi Mitre explicaron que así funciona la pantalla chica. Esto ocurrió en el programa Amor y fuego transmitido este miércoles 16 de marzo de 2022.

Inicialmente, Rodrigo González recordó cómo fue su salida de Latina, canal en el que Jesús Alzamora también trabajaba: “Cuando salimos de Latina también ¿a quiénes pusieron en nuestro horario? Al Zorro Zupe, a la Cabrejos, a la ‘retoquitos’, un casting de escoria era eso y que por eso les fue como les fue, y por eso los auspiciadores, pero ellos intentaron, si los ponemos por lo menos va a haber la atención aquí, el rating va a estar ahí y ya lo demás llega solo, eso nunca pasó, los sacaron del aire, los mandaron a su casa, ningún auspiciador que estuvo ahí durante más de la década que estuvimos decidió apostar y se fueron. ¿Qué tuvieron que hacer? Cerrar el programa. Pero cuando llaman a alguien y sí funciona y permanece y además da auspicios, se queda, y eso es algo que lo maneja los dueños del canal y no nosotros”.

Por su parte, Gigi Mitre explicó que en televisión no importa cuántas carreras o preparación tenga una persona, sino qué tanto genera en cuestión de rating y auspiciadores: “En la cuestión de los sueldos, sobre todo en televisión, no gana el que tiene más trayectoria, el que estudió maestría, el que estudió cursos, el que tiene el mega currículum, es lo que generas, o sea, si tú estás en televisión y generas que vengan auspiciadores, en relación a eso es que te dan el sueldo o tú pides el sueldo”.

En ese sentido, Gigi Mitre defendió que algunos chicos reality ganen grandes sueldos, pues es lo que generan: “Yo entiendo también la molestia de ‘por qué este chico reality’, seguro ese chico reality fue ese día a ese programa, entraron de repente -me estoy inventando porque no sé la historia- entraron auspiciadores o dio un rating algo que justificaba al canal pagarle eso, no es porque quieren minimizar tu trabajo o nuestro trabajo, sino que hay personas que por equis motivos, a veces buenos y a veces malos, que en ese momento generan interés”.

“La televisión y la competencia es tan reñida y tan peleada que se gastan presupuestos desorbitantes”, señaló Rodrigo González. “Depende del arrastre popular que tenga cada quien”, agregó.

Continuando, Gigi Mitre indicó que si alguien no genera rating en televisión, será echado: “Si no generamos nos meten una patada en el trasero, no es porque eres bonita, fea, buena, me caes bien”.

“Si no generas resultados, si no le generas ganancias, si tu sueldo no va de acuerdo a lo que les hacen ganar y más, porque si no cuál es el negocio, esto no es una ONG, te mandan a tu casa como en todas partes”, afirmó Rodrigo González.

“Y como tiene que ser porque esto es un negocio, no es una ONG”, sentenció la conductora de Amor y fuego.

Rodrigo y Gigi sobre Jesús Alzamora - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

