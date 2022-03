Rompe su silencio. El futbolista Andy Polo decidió responder a la denuncia por agresión física que le impuso su aún esposa Génesis Alarcón mientras vivían en Estados Unidos. El jugador de Universitario de Deportes decidió contar su versión de los hechos en una entrevista con “Día D” este domingo 20 de marzo.

Luego de varias semanas, el exseleccionado nacional se pronunció por primera vez luego de las polémicas acusaciones de su expareja. En declaraciones a ATV, Andy Polo señaló que por respeto a sus hijos no dijo nada antes y aseguró que jamás agredió a Génesis Alarcón.

“Callé por respeto a mis hijos. He salido a hablar por mi familia, mi madre, que sufre mucho. Que la gente no vea, pero a uno le choca bastante también”, expresó.

Luego relató lo que paso la noche de la supuesta agresión: “Yo llegaba de ponerme mi segunda dosis de COVID-19 y nos sentamos frente a frente. Ella lo que hace es agarrar mi celular y escondió el suyo para grabar el audio. ¿Qué celular yo le voy a quitar a ella? Yo con lo único que podía movilizarme era con dos muletas y lo que hice fue agarrarle la mano y quitarle mi celular”, añadió.

En otro momento, la reportera le preguntó si las cachetadas y golpes que Alarcón contó en el programa de Magaly eran verdad. “Es absolutamente falso. Nunca ocurrió. No (la he golpeado), no soy un agresor, y a mis hijos tampoco”, puntualizó.

Andy Polo niega infidelidad

Andy Polo también respondió a las acusaciones por presuntamente haber cometido infidelidad hasta con seis mujeres y haber iniciado una relación con la joven Vida Carrillo mientras seguía casado con la madre de sus dos pequeños.

“Ya no teníamos una relación y ella lo sabía. Como habíamos llegado al acuerdo de que cada uno salía con otra persona, se lo íbamos a decir a la otra persona, ella lo tomó bien. Ella en varias ocasiones me ha dado la oportunidad de salir con mis hijos y mi pareja”, afirmó.

