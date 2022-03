Dalia Durán llegó dos horas tarde a su primer día de trabajo como anfitriona en la cevichería “La Gran Concha” en La Victoria. La cubana lejos de disculparse y mostrar arrepentimiento, culpó al tráfico por ello, pues habría tenido que tomar dos movilidades.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, declaró Dalia Durán a la prensa.

Dueño de cevichería pensaba despedirla

Esto generó que muchos usuarios en redes sociales criticarán el accionar de la modelo, incluso el dueño del restaurante se mostró totalmente indignado y pensó en despedirla en su primer día de trabajo.

“No se hace presente Dalia, entonces, lamentablemente, yo creo que hasta acá queda todo. Hay un horario de trabajo”, se le escucha decir en un avance de “Amor y Fuego”.

En otra parte del informe se escucha a la expareja de John Kelvin burlarse por haber llegado tarde a su centro de labores. “¿Acá hasta que hora chambeas?” , le preguntó uno de los comensales del restaurante.

“Hasta las 5, bueno, una hora voy a regalar porque he llegado tarde”, respondió la cubana mientras se ríe a carcajadas. “¡Regalar todavía! Ay, Dalia, tu sí que…”, replicó el cliente.

TE PUEDE INTERESAR