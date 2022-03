El chico reality Hugo García y la modelo Alessia Rovegno se siguen mostrando más enamorados que nunca en redes sociales. Es así que la parejita del momento decidió asistir al concierto de Miley Cyrus en el festival musical Lollapalooza Chile.

El integrante de “Esto es guerra” y la hija de Bárbara Cayo recurrieron a sus cuentas de Instagram para compartir con sus seguidores lo bien que la pasaron en el recital de la cantante estadounidense.

En imágenes y video que compartió el “Baby Hugo” se puede ver a los tórtolos cantando y bailando al ritmo de la interprete de “Wrecking Ball” y “The Climb”.

En otro momento, Hugo y Alessia también decidieron mostrar una vez más que su amor está creciendo. “Coleccionando momentos juntos”, publicó el ‘guerrero’. “Amor mío, tan lindo que eres tú”, respondió la rubia.

Esta no es la primera vez que Hugo García y Alessia Rovegno viajan juntos. Como se sabe, la pareja estuvo en New York hace unos meses donde participaron en el New York Fashion Week.

Fotos y Video: (Instagram/@hugogarcia, @mileycyrus)

TE PUEDE INTERESAR