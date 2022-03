Todo por culpa del tráfico. La cubana Dalia Durán decidió dar vuelta a la página y hoy sábado 19 de marzo comenzó a trabajar como anfitriona en la cevichería “La Gran Concha”. Sin embargo, la modelo no tuvo un buen comienzo en su nuevo centro de labores y es que llegó dos horas tarde al establecimiento ubicado en La Victoria.

La madre de los pequeños de John Kelvin fue abordada por la prensa a su ingreso al lugar donde se justificó por haber llegado dos horas tarde a su trabajo. La extranjera culpó al tráfico pues según ella, tuvo que tomar hasta dos taxis para movilizarse desde Comas hasta el distrito victoriano.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, contó Dalia.

Dalia Durán le responde a Rodrigo González

Asimismo, la excompañera de Andrés Hurtado se pronunció sobre las críticas que recibió del conductor Rodrigo González, quien señaló que no parecía una “mujer que la está pasando muy mal ya que siempre anda bien arreglada”.

“Es parte de mi trabajo estar arreglada… el resto lo que opinen no me interesa, porque yo no vivo de eso”, expresó.

