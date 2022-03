Hace unos días, el cantante Christian Domínguez sorprendió a todos al afirmar que no perdonará a su expareja, la bailarina Isabel Acevedo. Y es que según el cumbiambero, ella no quería que visite a su hijo en común con Karla Tarazona.

“Yo perdono a todo el mundo, pero hay cosas que no voy a olvidar... Ese paso (de perdonarla) no va a pasar. No es porque me duela o no, es una decepción tan grande que hace que simplemente no existe”, comentó el popular “Wachiman”.

Ante esas declaraciones, la “Chabelita” salió al frente para aclarar que eso no es cierto. Es más, contó que ella no fue criada por su padre biológico y por eso no permitiría que un niño crezca sin una figura paterna.

Ahora, la pareja del cumbiambero, Pamela Franco decidió pronunciarse al respecto y resaltó que ella mantiene una muy buena relación con los otros hijos del cantante y jamás podría rechazarlos.

“A Vale lo queremos muchísimo, es una criatura hermosa, más allá que sea el hijo o no de Christian. Es un niño hermoso con buenos sentimientos, no entiendo quién podría rechazar a una criatura así”, declaró para El Popular.

“Aquí estamos hablando de criaturas de Dios. Por eso, hay que quererlos para bien”, agregó la integrante de “Puro Sentimiento”, quien prefirió no decir nada de lo que le contó Domínguez sobre la “Chabelita”.

TE PUEDE INTERESAR