Después que Christian Domínguez revelara que no perdonaba a Isabel Acevedo por haberlo alejado de su hijo Valentino cuando eran pareja, la bailarina salió este jueves 17 de marzo a defenderse y a negar las acusaciones del cumbiambero.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. No quiero tocar ese tema, no te voy a decir si sí o si no, ya lo cerré, es tema del pasado, si él quiere tocarlo es su problema. Yo tengo un padre al que considero mi papá porque él fue el quien me crio. Imagínate, yo tengo ese ejemplo... qué te puedo decir”, declaró para las cámaras de América Espectáculos.

¿Qué le respondió Christian Domínguez a Isabel Acevedo?

Sin embargo, estas declaraciones no fueron del agrado de Christian Domínguez, quien salió con todo a desmentir a la “Chabelita” y se mostró totalmente indignado con ella.

“¡Ay, por favor! No me pregunten a mí, pregúntenle a la mamá de Valentino (Karla Tarazona)”, respondió para la República en un inicio el conductor de América hoy.

“De verdad, que ya ha pasado, no existe y me da mucha pena y ni siquiera se tenga... se pueda sostener algo así. Son cosas del pasado, de verdad, que no me interesa”, agregó un poco molesto.

