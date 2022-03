¡Fuertes declaraciones! Christian Domínguez sorprendió a propios y extraños al referirse a su expareja, Isabel Acevedo, con quien dijo no tendría acercamiento alguno, debido a situaciones bastante fuertes que vivieron durante la relación que mantuvieron.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando el cumbiambero fue consultado sobre si perdonaría a la bailarina por el presunto daño que la habría hecho cuando fueron pareja.

“Voy a pecar de infidente, pero Christian me contó que Isabel no era no era permisiva con que se acerque a su primer bebé y por eso es que no tienen ningún tipo de contacto”, reveló Janet Barboza.

“Yo perdono a algunas personas, no soy rencoroso, pero sí digo que eso (perdonar a Isabel Acevedo) no va a pasar, porque coincido que hay cosas que tú nunca vas a olvidar. Y no es que me permita recordarlo, está bloqueado simplemente, pero ese paso no se va a dar. Es una decepción muy grande”, comentó el cantante.

Frente a estas declaraciones, la psicóloga Lizbeth Cueva le aconsejó a Christian que analice otorgarle el perdón a la popular ‘Chabelita’, pero no para tener algún tipo de acercamiento, sino para que él pueda continuar bien con su vida.

“El perdón no es para que lleven una buena relación, es para uno mismo. Eso no quiere decir que te perdono y llevemos una buena relación, es para soltar, es para ti, para que puedas salir adelante con tu vida”, dijo la especialista.

“La infidencia de Janet es cierta y va por ese lado... Llegar a detalles es un poco complicado”, finalizó diciendo Domínguez.

