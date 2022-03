Sacó las garras por su familia. Kyara Villanella, hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella habló por primera vez luego que en redes sociales se viralizara una imagen donde supuestamente amenazaba a una de sus compañeras del “Miss Perú, La Pre”.

La ganadora del concurso de belleza organizado por Jessica Newton admitió en una entrevista que si se enfrentó por Zoom a una de las concursantes, pero lo hizo para defender a su abuela Susana Higuchi, quien falleció en diciembre como consecuencia del cáncer.

“Las críticas de los ‘haters’ no me molestan tanto, pero escuchar o leer cosas de mis amigas que estuvieron en el concurso me dio mucha pena. También lo que pasó en el Zoom que se hizo donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más”, contó a Trome.

Kyara Villanella amenaza a concursante

La influencer de 14 años estuvo en boca de todos luego que se viralizara una imagen en redes sociales. En el mensaje se puede leer lo que le habría escrito Kyara Villanella a otra participante del certamen durante una videollamada por Zoom.

“Ahora sí te recontra ca*** conmigo. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen”, se lee en la captura de pantalla.

