La cantante Pamela Franco se pronunció sobre la llamada que Isabel Acevedo -a través de Mario Irivarren- hizo a Christian Domínguez. Ella aseguró que se siente tranquila y es un tema que no tiene importancia.

“Imagínate que pasara cualquier cosa, le dicen algo en el programa o en otro lado a Christian y Christian llega a la casa y yo (me transformo) en un león, no, pues, imagínate, ya hubiésemos terminado, ni Cataleya existiera, entonces tratamos de separar”, dijo Pamela Franco a América Espectáculos.

Según la cantante, ella no controla a Christian Domínguez, pero sí se cuentan todo: “Hacemos bromas, siempre me comunica todo y yo le agradezco porque hay mucha comunicación entre nosotros”.

“Hay cosas que él puede evitar, más que porque me incomode a mí o algo, yo creo que ya se trata a nivel familiar”, señaló Pamela Franco sobre la participación de Christian en América Hoy.

“Lo único que sí puedo resaltar es que él tiene bastante paciencia, pero el tóxico es él (...) siento que yo hago creer así en cámaras para que él se sienta el buenito, es que mucho lo chancan a mi amorcito, no seas malo, yo tengo que hacerlo crecer ahí, es el pobre, ya, yo soy la mala”, añadió.

En ese sentido, Pamela Franco respondió sobre la llamada de ‘Chabelita’ a Christian Domínguez: “Como dicen en el programa, es contenido, entonces lo manejan de esa manera. Vámonos a la realidad, ya no tienen nada que ver, no dejo que nada, ninguna cosa que realmente no tiene importancia, afecte”.

No obstante, la cantante se negó a hablar del supuesto intento de Isabel Acevedo de alejar a Christian de su hijo Valentino cuando eran pareja: “Opinar sobre el pasado de otras personas, porque así se trate de Christian, es su vida que pasó, o sea, yo no tengo nada que ver y yo prefiero no opinar porque ¿para qué?”.

Fuente: América Televisión

