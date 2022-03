La conductora de “D’Mañaña” Karla Tarazona no pudo quedarse callada tras las declaraciones de su expareja Christian Domínguez, quien acusó a Isabel Acevedo de haberlo alejarlo de su hijo menor. El cantante de cumbia aseguró que jamás perdonará a la “Chabelita” por este motivo.

“Yo perdono a todo el mundo, pero hay cosas que no voy a olvidar... Ese paso (de perdonarla) no va a pasar. No es porque me duela o no, es una decepción tan grande que hace que simplemente no existe”, reveló la pareja de Pamela Franco.

Ahora, la locutora radial y madre del pequeño Valentino señaló que Christian Domínguez es el único responsable de sus decisiones: “Ya somos adultos y nadie es títere de nadie. Ya estamos viejos para eso (dejarse manipular) y somos responsables de nuestras decisiones. Gracias a Dios tengo un esposo (Rafael Fernández) maravilloso, quien adora a mis tres hijos y los respeta”.

“Hablar del tema es regresar a lo mismo. Lo bueno es que ahora tenemos una buena relación (con Christian), lo pasado es un tema de él, ellos ya verán cómo ‘matan sus pulgas’, a mí no me interesa”, agregó.

Por último, Karla Tarazona fue consultada por Isabel Acevedo, a quien multiplicó por cero y no quiso referirse a ella: “Esa mujer no existe en mi vida. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas. Sin embargo, ahora mi hijo Valentino está bien, compartiendo con todos y disfrutando de sus hermanos”.

