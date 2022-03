La exmodelo Danuska Zapata, quien se encuentra alejada de la televisión desde hace varios años, reapareció para hablar sobre la participación de su hija Gaela Barraza en el “Miss Perú, La Pre”.

La expareja de Carlos “Tomate” Barraza salió al frente para defender a su pequeña de los cuestionamientos que viene recibiendo tras su coronación en el certamen de belleza.

“Yo, como mamá, sabía que esto se veía venir, por eso yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba. Y este año, por insistencia de ella, la tuve que apoyar”, declaró para El Popular.

A pesar de que no quería participe en el concurso organizado por Jessica Newton le brindó todo su apoyo a su heredera. “No por eso le vamos a truncar sus sueños. Como madre, me corresponde apoyarla siempre aconsejándole para un buen camino”.

“Le he dicho ahora que tiene que afrontar esto con la cabeza en alto, no es pecado ser la hija de…, pero, bueno, es lo que le tocó a ella”, expresó.

Como se sabe, Gaela Barraza fue una de las ganadoras, junto a Kyara Villanella y Alondra Huárac.

