Dalia Durán inició sus labores como anfitriona en la cevichería “La gran concha” este sábado 19 de marzo de 2022. La cubana comenzó con el pie izquierdo su primer día de trabajo pues llegó dos horas tarde al lugar debido al tráfico.

La modelo puso como excusa lo lejos que queda el distrito donde vive, Comas. Además, también reconoció que tuvo que cumplir con algunas labores domésticas antes de poder salir.

“Es mi compromiso de trabajo, me he demorado, pero es que recién me estoy acomodando. Yo estoy trabajando y es lo que siempre he hecho toda mi vida. Recién me estoy acostumbrando a venir desde ahí (Comas), son dos horas que me he demorado. Tenía que dejar la comida hecha a mis hijos”, contó Dalia.

¿Por qué Dalia Durán no aceptó trabajar con el “Mero Loco?

En otro momento, la expareja de John Kelvin fue consultada por no aceptar trabajar con el ‘Mero Loco’, quien le ofreció un puesto como cajera en su restaurante donde iba a ganar 2 mil soles mensuales.

“Ya tengo compromisos y sería no cumplir. Ya estoy acá los fines de semana y de lunes a viernes trabajo en otro lado también, pero igual no descarto. Si en algún momento yo estoy sin trabajo acá o en otro lado, yo no descarto ningún tipo de trabajo mientras eso represente un ingreso para mi hogar”, explicó.

