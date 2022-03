Este sábado 19 de marzo de 2022, la conductora Karen Schwarz se pronunció tras las fuertes críticas que Magaly Medina le hizo días atrás. En diálogo con diario Ojo, la esposa de Ezio Oliva también respondió si estaba evaluando tomar medidas legales contra la ‘urraca’, como lo hizo con Rodrigo González.

“Yo en la vida aprendí, después de 11 años en la televisión, que yo estoy aquí para disfrutar lo que yo quiera disfrutar, lo que yo quiera vivir, lo que yo quiera pasar y, la verdad, es que aprendí a que literal yo le dedico mucho tiempo a esto que me gusta, que es hacer la televisión”, respondió Karen Schwarz sobre las críticas que ha recibido en los últimos días.

La presentadora aseguró que no busca la perfección y que acepta sus errores: “No soy perfecta, jamás he pensado ser perfecta, me puedo equivocar y la verdad que soy feliz equivocándome porque soy imperfecta y eso, literal, me hace a mí feliz. Demostrarle a mis hijos que uno puede levantarse, puede sonreír, puede seguir, pero sobre todo logrando sus sueños más allá de lo que puedan decir”.

“¿Ya no tomarías medidas legales contra un personaje en especial como antes lo hiciste?”, se le preguntó a Karen Schwarz, quien recordó que, cuando demandó a Rodrigo González, tenía un motivo “importante” para hacerlo.

“Antes fue un motivo muy importante para mí, no fue cualquier motivo. Yo creo que hay que darle importancia y sobre todo visibilizar cuando uno se sienta afectada, yo creo que eso no tiene que ser ni estar mucho menos sobre la mesa de alguien para ver si es lo correcto o no es lo correcto. Para mí es lo correcto, para mí eso es lo más importante”, manifestó Karen Schwarz.

La conductora de televisión invitó a todos a la nueva temporada de Yo Soy: “No se pierdan Yo Soy: duplas perfectas”, concluyó.

Video: diario Ojo

