¿Será verdad? Magaly Medina no se calló nada y se refirió a los constantes enfrentamientos que tiene María Pía Copello y su compañera Johanna San Miguel en “Esto es Guerra”. Sin embargo, la conductora sorprendió a propios y extraños al contar que la influencer dejaría el reality.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, la firme”, al dejar entrever que los dimes y diretes entre ambas presentadoras del programa de competencia serían real. No obstante, lo que más llamó la atención fue la supuesta pronta salida de la exanimadora infantil.

“¿Será cierto eso que dicen que a Johanna no le cae María Pía? Que la mastica pero no la pasa. ¿Será cierto? Porque sus broncas ya me parecen reales, pero bueno María Pía está de pasadita ahí”, comenzó diciendo la popular ‘Urraca’.

En ese sentido, la figura de ATV confirmó que María Pía está muy centrada en seguir creando contenido digital. “Creo que todos saben que María Pía estará, no sé hasta cuando, hasta que Renzo Schuller vaya, porque Renzo Schuller será el nuevo (conductor), pero él sin Gian Piero no es nada, ese debe ser un rumor mal intencionado... María Pía tiene otros intereses, está más metida en sus redes sociales”, agregó.

