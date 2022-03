Christian Domínguez no se calló nada y decidió responderle con todo a Isabel Acevedo, quien dio a entender que el cumbiambero no sería un buen padre, luego que éste confesara que la bailarina lo alejó de su hijo Valentino, fruto de su relación con Karla Tarazona, cuando ambos tenían un romance.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mi. Ese tema ya lo cerré y si él quiere tocarlo, es su problema. Yo no fui criada por mi padre biológico, yo tengo un padre que lo considero mi papá porque fue él quien me crió”, se defendió Isabel.

Por su parte, Domínguez no pudo evitar mostrarse bastante indignado con las declaraciones de la popular ‘Chabelita’, dejando en claro que si Isabel tuvo problemas con Karla Tarazona, el niño no tendría por qué pagar los platos rotos.

“Puedo entender hasta cuando dice que hizo las cosas bien, pero responder demás, ahí si es diferente... Yo siempre fui muy caballero, nunca dije por qué terminamos, porque si fuiste criada por tu padre adoptivo, tienes que saber que los niños no tienen ninguna responsabilidad, ni son el problema de los adultos. Si la madre te dice la vela verde, el niño no tiene nada que ver porque es un angelito de Dios. Su respuesta no calza, no se ajusta a la verdad. Lo que si le voy a pedir a ella, es que deje las cosas así, porque yo no he dicho por qué razón se terminó todo”, comenzó diciendo en ‘América Hoy’.

En ese instante, Janet Barboza no dudó en lanzarle una fuerte y radical pregunta al cantante. “¿Te puso a elegir Isabel Acevedo entre ella y tu hijo?”, consultó la popular ‘Rulitos’. “A buen entendedor, pocas palabras. Ya lo dije y ahí he de quedar, pero si me estás hincando diciéndome que soy un mal padre o que des a entender que yo estoy mintiendo con mis niños, por los que me parto el lomo, ahí si no”, respondió el ‘wachimán’.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Christian Domínguez reveló después de tiempo el motivo por el que su relación con Isabel Acevedo habría llegado a su fin hace algunos años atrás.

“Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar cerca de mi niño si es que yo tengo una vida con ella y obviamente no hay punto de comparación. Ese día murió para mi. Si no lo dije en su momento, fue porque iba a ser lapidante. Me arrepiento haberme quedado callado en su momento”, finalizó diciendo.

