El exministro de Educación Juan Cadillo, cuya salida del gobierno fue abrupta, pues se la comunicaron por WhatsApp, considera que el presidente Pedro Castillo ha perdido el foco en la educación y las continuas crisis están afectando el rumbo del sector. En diálogo con OJO dio a conocer su perspectiva sobre el desempeño del mandatario, los problemas que aquejan al Ministerio de Educación (Minedu) y otros temas relacionados a esta gestión.

En poco más de seis meses de gobierno ya hemos tenido tres ministros de Educación. ¿Cómo afectan estos cambios al sector?

Bueno, por lo general cuando hay un cambio de ministro hay un cambio en las prioridades de la gestión. Sabemos muy bien que el ministerio va creando a lo largo del tiempo un conjunto de rutas de trabajo, las cuales cambian bastante en relación al énfasis que tienen los ministros. En mi caso, por ejemplo, estuvimos tratando de dar una ruta hacia la educación híbrida y el currículo (escolar) basado en estímulos, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas, que permitieran desarrollar una educaicón que atienda a las personas a lo largo de la vida, desde el futuro.

En su gestión se enfocó por el retorno híbrido debido al avance de la pandemia. Hoy se está planteando el retorno a la presencialidad, ¿podría verse afectado este objetivo por las continuas crisis políticas?

Sí, cuando nosotros miramos educación, no solo lo cubre lo que es el Minedu sino que hay un conjunto de ministerios que están relacionados entorno al servicio educativo. Por ejemplo, en el caso de la alimentación hay un ministerio (de Inclusión Social) encargado de llevar los alimentos a través de Qali Warma (...) Esto implica coordinación con los diferentes ministerios y tenemos que tomarlo como un proceso que es colaborativo. Y, efectivamente, nosotros propusimos esta coordinación interministerial y, afortunadamente, el mes pasado se implementó esa comisión, pero por los cambios es obvio que no sé en qué andarán.

Estas coordinaciones al verse afectadas, ¿podrían visibilizarse en que persistan problemas una vez que se abran las escuelas?

Sí, en realidad nosotros hemos tenido bastantes problemas educativos y de todo el sistema. Es obvio que el regreso es una forma de poder avanzar con respecto a muchos problemas que se han ido agravando. Y estos problemas fundamentalmente están relacionados con los aprendizajes y condicionados bastante por la parte emocional.

Además de los problemas en la salud emocional de los niños, ¿cómo se han visto afectados en cuanto al aprendizaje?

Hay dos tipos de pérdidas. La primera está orientada a los estudiantes que abandonan el sistema, maso o menos 300 mil, y frente a ello el ministerio implementó un conjunto de políticas orientadas a reducir este número (...) El segundo está relacionado a los propios aprendizajes, en la calidad. Existen datos que nos indican que un gran número, en realidad la información no es tan certera, hablamos de maso o menos 400 mil estudiantes no han tenido acceso a la educación a distancia, es decir, que los profesores han tenido que buscar algún tipo de mecanismo de contacto, pero es obvio que por la cantidad de horas que han recibido el servicio ha sido demasiado corto, lo cual implica un retroceso enorme.

Según el actual ministro de Educación, Rosendo Serna, cuatro de cada diez colegios se encuentran en mal estado. ¿Ve viable que todos los colegios del Perú empiecen las clases presenciales hasta el 28 de marzo?

Mira, todos los colegios en realidad van a iniciar las clases. Ahora, hay que revisar las condiciones en las que reinician. Las condiciones serán siempre precarias y agravadas más por este distanciamiento que debe darse. Allí los héroes van a ser los maestros y los propios niños que tienen que desarrollar sus actividades en estas condiciones precarias (...) A lo que tenemos que aspirar es a cumplir condiciones mínimas en todos los colegios y, para ello, necesitan cumplir con la inversión respectiva

Entonces, ¿qué debe priorizar el ministro?

Lo que yo creo que se debe hacer es planificar por lo menos un proceso de recuperación de clases de tres años. No mirar simplemente el corto plazo. Debemos pasar a tener un plan que independientemente del ministro haya el consenso de que se cumplirá.

Pero, ¿considera que hay un rumbo definido por la cabeza, que es Castillo, respecto a lo que se quiere en el sector?

Yo creo que el profesor Castillo ya perdió un poco el foco en educación, creo que está más preocupado en otros problemas, entonces, este liderazgo le tiene que caer al ministro de Educación. Lo que se requiere es un liderazgo fuerte del ministro con la confianza del presidente.

¿Qué opinión le merece lo dicho por Castillo de que está aprendiendo a ser presidente?

Yo creo que todos aprendemos, es parte de la vida. Siempre he dicho que aquella persona que arriesga tiene posibilidades de errar, pero allí el tema es con quién te rodeas. El objetivo es aprender de los mejores y eso es lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en la gestión, entramos y no movimos muchas personas porque sabíamos que existía una gran experiencia dentro del ministerio y lo que buscamos es que la maquinaria se mueva porque sabíamos que en el caso educativo teníamos un gran problema. Uno de los enormes problemas que tiene el presidente es que se aísla demasiado y no cuenta o no tiene criterios para saber consultar y leer lo que está sucediendo. Creo que en algún momento ha perdido la perspectiva y esto se da justamente porque él dice que, incluso, no lee los medios. Hay que informarse de todo, sea a favor o en contra. A veces cuando te critican puede doler bastante, pero justamente está en administrar esa información para tomar buenas decisiones.

Ha mencionado que uno debe aprender de los mejores, ¿cree que esto no se cumple en este gobierno?

Yo creo que no se está cumpliendo, que hay una falta de selección de buenos cuadros. Te cuento, en el ministerio para cambiar a un funcionario no solo se ve su hoja de vida sino que hay sistemas donde tienen hasta el último detalle de la persona. Si eso tenemos en el Minedu para colocar funcionarios, más aún tendría que darse en el caso de la elección de un ministro.

Pero eso ya no sería falta de aprendizaje, sino de caer en el mismo error siempre…

Ese elemento es de parte de los asesores, por lógica el asesor te trae todo el currículum de la persona que tú piensas elegir porque le das el nombre. No es que uno va a buscar todos los datos, eso lo hacen sus asesores y el personal administrativo, allí alguien está fallando.

Otro tema en agenda es la ley de la Sunedu aprobada por el Congreso. ¿Es para usted un retroceso?

Es un retroceso, es importante tener una institución totalmente independiente. (...) En esos dos meses que estuvimos, mantuvimos a raya estas iniciativas porque les presentamos un norte a los congresistas y a la propia Sunedu.

Pero, parece que en este tema sí hay consenso entre Ejecutivo y Congreso. ¿Qué está impulsando que quieran cambiar las reglas de la Sunedu?

Lo que hay es bastantes intereses, pero de status quo. Básicamente, la gente quiere que el sistema se mantenga igual. O sea es una igualdad para que los profesores no se esfuercen a obtener mejores títulos porque ‘así me siento cómodo’. Y lo otro es que las universidades, que tienen problemas de licenciamiento, reclaman para seguir ingresando más estudiantes porque de esa manera hay un flujo de dinero y tienen la esperanza de seguir manteniéndose dentro del sistema.

TE PUEDE INTERESAR:

Facultad de Medicina de San Marcos exige salida de Hernán Condori del Minsa: “Pésima decisión”

Presidente Pedro Castillo anunció que a cada región se le asignará un helicóptero