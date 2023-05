Jesús Bautista, padre del bebé de 11 meses asesinado en Iquitos, está desaparecido. Esta mañana la policía llegó a la vivienda del sub oficial del ejercito pero al parecer habría abandonado el lugar, luego de que entrara en contradicciones por el asesinato de su hijo.

Hace unos días el país entero lamentó el caso de un bebé de 11 meses asesinado a apuñaladas tras un supuesto intento de asalto a sus padres en Iquitos. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado, pues la madre del menor ahora señalara a su conyugue como el responsable del delito.

“ Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho ”, indicó Vanessa a Reporte Semanal.

Las últimas investigaciones policiales señalarían a Jesús Bautista como el autor intelectual del crimen. Sin embargo, el fiscal encargado del caso, Tito Chávez Cárdenas de la Quinta Fiscalía de Maynas no se ha pronunciado por la desaparición de Jesús Bautista, pero aseguró que las autoridades avanzan con el caso y estas terminarán en menos de un mes.

