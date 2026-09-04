Bajo fuertes medidas de seguridad, el cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanece en la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía, en el Cercado de Lima, mientras se decide en qué penal cumplirá la sentencia de cadena perpetua que se le impuso por matar a una comerciante, y donde esperará las investigaciones que se le siguen por secuestro agravado, sicariato, homicidio calificado y por liderar a esta red criminal.

Según fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), debido al perfil de peligrosidad de “Jhonsson Pulpo”, se evalúa enviarlo a la Base Naval, en el Callao, donde también está preso Erick Luis Moreno Hernández, “Monstruo”, o al penal de máxima seguridad “Challapalca”, ubicado a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, en Tacna.

Sin embargo, debido a que sus crímenes fueron cometidos en Trujillo, La Libertad, el juzgado de este lugar debe decidir si no hay inconveniente de que su reclusión sea vista en Lima.

Para el director del Instituto de Criminología y exviceministro del Ministerio del Interior, Nicolás Zevallos, sería un “error más que grande” enviar al cabecilla de “Los Pulpos” al penal El Milagro, en Trujillo, donde hay hacinamiento extremo y se han registrado casos en los que ha funcionado como un centro de operaciones para extorsiones, sicariato y coordinación de delitos.

“Los Pulpos podrían operar con otro al mando”

El especialista consideró que lo más óptimo para Cruz Torres es un “régimen que implique realmente una pérdida total de contacto con la organización”. A su parecer, una alternativa podría ser la Base Naval, pero remarcó la necesidad de una evaluación profunda por parte de las autoridades a fin de evitar que pueda dirigir su banda tras las rejas.

“Hay que ver qué pasa con él, en qué penal lo internan y qué posibilidad tiene él de seguir liderando las actividades de la organización desde el penal”, señaló a OJO.

Además, aclaró que aunque la captura de “Jhonsson Pulpo” es un “gesto importante y se felicita”, no significa que la organización vaya a desaparecer, pues podría haber un relevo o una pugna por el poder.

“Lo que el crimen organizado ha aprendido a nivel global es a no depender de liderazgos únicos, sino a poder reorganizarse en función de sus actividades delictivas”, anotó.

OJO AL DATO. Cruz Torres, considerado un objetivo de alto valor por la Policía, fue detenido el último martes en La Paz, Bolivia.