Johnny Zare, “Cholo Soy”, comparte el protagonismo con el director Aaron Otoya, que interpreta a “Alfa”.

Se personajes es un mototaxista llamado “Bravo”.

El popular “Cholo Soy” debutó con papel protagónico en película “Alfa y Bravo”

Johnny Zare saltó de la pantalla del celular a la del cine

Aurora Caruajulca

Por años, JohnnyZare hizo reír a millones desde una pantalla de celular, pero ahora su rostro se proyecta en una mucho más grande: la del cine.

El popular youtuber trujillano, conocido como “Cholo Soy”, debuta como protagonista en la película “Alfa y Bravo”, cumpliendo un sueño que, como él mismo confiesa, alguna vez pareció imposible.

“Agradezco que me hayan dado esta oportunidad de demostrar mi talento. Es un sueño hecho realidad. Siento que la gente no se va a defraudar; esta película se ha hecho con mucha pasión de todo un equipo”, expresó en entrevista a OJO.

La película “Alfa y Bravo”, grabada íntegramente en Huancayo, presenta a “Bravo”, interpretado por Johnny Zare, un mototaxista aficionado a los deportes extremos que se ve involucrado junto al ex agente de la CIA “Alfa” en el rescate de sus parejas secuestradas por el cartel “El Nuevo Movimiento”.

Zare, quien inició su camino en las redes en 2017 inspirado por figuras como Werevertumorro y Luisito Rey, se ha ganado un lugar en el mundo del entretenimiento gracias a su autenticidad y cercanía con el público. Con su estilo sencillo, humor costumbrista y una conexión genuina con sus seguidores, logró pasar del contenido digital a los escenarios del stand-up y, ahora, a la pantalla grande. Su evolución demuestra que el talento autodidacta también puede abrirse paso en industrias que antes parecían reservadas a unos pocos.

Antes de asumir su papel en “Alfa y Bravo”, Zare decidió prepararse profesionalmente. “Tomé talleres de actuación con Emilram Cossio, quien interpreta al villano Cholo Chulo en la historia”, contó. Gracias a esa experiencia, pudo darle matices más reales y humanos a Bravo, su personaje, con el que se siente profundamente identificado.

“Mi personaje tiene mucho de mí. El amor que siente por su enamorada refleja gran parte de mi personalidad. Me siento identificado con él. Es un amor honesto, limpio, transparente, bastante genuino y hasta diría inocente”, dijo.

Para el comediante, este nuevo paso no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad para repensar el tipo de cine que se hace en el Perú.

“La propuesta del director me parece muy acertada. En países como Nigeria o en Asia ya se hace cine con protagonistas que se parecen al público, y eso genera identificación. Un ejemplo son películas de bollywood. Ojalá aquí también empecemos a hacerlo”, reflexionó.

Con su presencia, Zare encarna justamente esa idea: un protagonista que no pretende ser perfecto, sino cercano, cotidiano y auténtico, como la gente que lo sigue desde sus inicios.

“Nunca imaginé que estaría donde estoy ahora. Cuando tenía 14 o 15 años, ni siquiera soñaba con llegar tan lejos”, recordaba. Hoy, esa frase cobra más sentido que nunca. Johnny Zare, el muchacho que comenzó subiendo videos con su hermano desde Trujillo, se abre paso en el cine nacional demostrando que, con trabajo y fe, los sueños pueden filmarse —y estrenarse— en pantalla grande.

Emilran Cossio, Santiago Suárez y Brenda Matos actúan en la película. Esta cinta fue grabada íntegramente en Huancayo.

16

octubre

fue la fecha de estreno de la película “Alfa y Bravo”, dirigida por Aaron Otoya.

3

actores

e influencers participan en el film: Mateo Garrido Lecca, “Cholo Soy” y Sibenito.

En “Alfa y Bravo” participan actores locales de Huancayo.

103

minutos

dura la película que busca mostrar la identidad del país.