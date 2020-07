Poseedor de una personalidad hilarante y de un dejo chiclayano que ha cautivado hasta al más indiferente. Natal de la “Ciudad de la amistad”, Josemaría Martínez Escobar es un joven de tan solo 16 años que se ha convertido en el rey absoluto de Tik Tok, donde su legión de seguidores supera los 8 millones.

Con ingeniosos videos en los que parodia situaciones típicas del amor, desamor y hasta de la actual coyuntura, el popular “Josi” es un auténtico fenómeno en esta aplicación. A través de una videollamada, conversamos con el creador de clips que están dando la vuelta al mundo.

Más de 8 millones de personas están al tanto de tus movimientos en Tik Tok, ¿cómo tomas este éxito?

Todo ha pasado demasiado rápido, no imaginé tener este éxito. Aunque esto (grabar videos) es algo que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, comenzó a crecer muy rápido en la cuarentena y me siento muy agradecido. Al ver que crezco de esta manera siento que a las personas les gusta lo que hago.

¿De dónde sacas tantas ocurrencias?

(Risas) Muchas de mis ideas son experiencias propias, cosas que he vivido y tomo como referencia para crear parodias y que la gente se divierta viéndolos.

Pero siempre parodias, en particular, sobre lo de “regresar con el ex”. ¿Por qué te divierte tanto esta situación?

Me divierte porque mis amigas siempre me buscan para darles consejos de amor sobre si deben o no volver con sus exs, y yo les doy mi opinión, pero ellas finalmente regresan. Entonces, toco estos temas porque son cosas que he vivido y lo hago en un Tik Tok porque creo que mucha gente se puede identificar.

¿Por qué crees que te buscan como consejero amoroso?

Porque soy muy directo y así seas mi amiga, si veo que estás haciendo algo mal, te lo digo sin filtros como debería ser.

¿Cuánto tiempo te toma hacer un video?

Hay videos que los puedo hacer en 5 minutos y hay videos que necesitan un poco más de producción, máximo media hora. Los videos en Youtube son los que más demoran.

¿Alguien te asesora?

No, soy la única persona que controla y maneja mi contenido, lo reviso antes de publicarlo que no haya ningún, soy un poco perfeccionista en ese sentido.

¿Cómo divides tu tiempo entre las clases virtuales y tus videos?

La mayoría de mis clases virtuales son de 8 de la mañana al mediodía y la mayoría de mis videos los grabo en la tarde, cuando estoy libre.

¿Qué tal es Josi como alumno?

No soy el más inteligente quizás (risas), pero sí me gusta aprender, investigar temas que se me hacen interesantes para tener más conocimientos.

Hay más responsabilidad a medida que sumas más seguidores...

Al ver una cifra en tu celular no es tan creíble, pero cuando sales a la calle y te piden una foto o la gente te etiqueta haciendo tus audios, tomas consciencia de que son personas reales que quieren verte diariamente. Y sí, sientes una gran responsabilidad porque tienes que dar una imagen. Trato de no cometer ningún error que pueda ser malinterpretado.

¿Quién es tu soporte cuando recibes críticas negativas?

Al principio es muy difícil ver como mucha gente te critica sin ninguna razón, pero a medida que pasa el tiempo empiezas a tomar los comentarios de quien viene. Las personas que me apoyan son mis amigos y mi familia que siempre han estado conmigo.

Ahora que eres toda una celebridad, ¿cómo definirías la fama?

La fama la veo como el resultado de tu trabajo; si eres constante en lo que haces, le pones punche y no le haces daño a nadie, poco a poco vas a ver los resultados. (La fama) Es el resultado de que a las personas le guste lo que hago.

¿Y qué dicen tus familiares y amigos más cercanos de tu éxito?

Mis amigos también están muy sorprendidos. Sabían que poco a poco pude haber conseguido más seguidores, pero al verlos así, masivamente, nos ha sorprendido a todos. Ellos siempre me mandan mensajes de apoyo, cuando ven que me están criticando, me dicen que siga adelante sin que me importen los comentarios de los demás. Estoy muy agradecido.

¿Te consideras un influencer?

El contenido de mis redes sociales es variado, usualmente subo contenido gracioso, que muchas veces exagera la realidad, pero también intento usar mi voz para fomentar el respeto y algunas situaciones si es que eventualmente suceden y empoderar a las personas, darles un ejemplo a las personas de que se atrevan a ser ellos mismos.

¿Algún tiktoker o youtuber que admires?

Una de las personas que más admiro es un Youtuber que se llama James Charles, que es estadounidense y se dedica a hacer tutoriales de maquillaje. Él ha sufrido bastante odio de las personas durante toda su carrera, pero ha sabido cómo superar esos temas y me parece un ejemplo.

¿Cómo eres cuando no estás frente a una cámara?

La gente que me conoce sabe que soy así, que me gusta hablar, muchas veces me callan porque me explayo mucho en algunos temas (risas). Me gusta expresarme como soy; de eso se trata, de ser tú.

Ahora vemos que tu mami se ha animado a ser tu cómplice en varios videos. ¿Siempre te apoyó o al principio se opuso a que fueras un tiktoker?

Mi mamá siempre me ha apoyado en todo lo que hago, ella siempre me dice que haga lo que a mí me guste sin hacerle daño a nadie. La verdad es que yo empecé hace tiempo en Youtube, no es algo que estoy haciendo desde hace poco, quizás comencé a conseguir mucho más seguidores durante este periodo de tiempo, pero hace mucho que estoy en las redes sociales. Y no solo mi mamá, sino toda mi familia, siempre me ha brindado todo su apoyo.

En tus videos siempre bromeas con tu mami, ¿cómo es la verdadera relación que mantienes con ella?

La verdadera relación que mantengo con mi mamá es totalmente amorosa, lo que hago en videos es un tipo de comedia que le pueda gustar a la gente y mi mamá se presta para esas cosas. Pero nuestra relación es totalmente diferente.

¿De quién heredaste tantas ocurrencias?

Mi mamá es una persona muy divertida, muy abierta y siempre me ha apoyado en estos temas. Mis hermanos también tienen un sentido del humor igual que el mío.

Hay muchos artistas incluso internacionales como Lali Espósito, Livia Brito, etc, que comparten tus videos y audios. ¿Con qué figuras te has emocionado más?

Con Lali Espósito, es una actriz que yo veía cuando era niño y ahora ver que use mis audios me sorprende mucho. Pero la verdad estoy muy agradecido con cualquier persona que comparta mi contenido, sea famosa o no, de igual manera me emociono. Para mí ver que las personas usen mi audio es el fruto de mi trabajo y me da mucha alegría.

¿Te gustaría dedicarte a la comedia? ¿Hacer stand up comedy?

Por ahora no, mi contenido es muy variado, quizás ahora es más comedia pero yo también quisiera expresarme con otro tipo de contenido, quizás un día hacer un storytime, otro día puedo hacer un reto. No quiero enfocarme un tema en específico.

¿A qué te gustaría dedicarte?

Por ahora no he definido lo que quiero estudiar porque aún estoy en cuarto de secundaria y me queda un poco de tiempo para decidirlo. Pero quizás estudie Comunicación Audiovisual o Ciencias de la Comunicación, algo que tenga que ver con lo que me gusta hacer.

¿Qué le dirías a esos jóvenes que por temor o inseguridad no se atreven hacer lo que quieren?

Yo hace un año no me imaginaba lo que estoy logrando, lo único que les puedo decir es que lo intenten, si son constantes lo van a lograr. El fruto del éxito es la constancia. Si a sus amigos no les gusta lo que hacen o se burlan, ustedes siempre sigan adelante.