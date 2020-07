Juliana Oxenford reveló que, debido a la gran cantidad de seguidores que tienen en todas sus redes sociales, muchas marcas le ofrecen productos gratis para que los promociones. Sin embargo, la periodista prefiere no hacerlo por una simple razón.

“A veces te llaman por teléfono y te ofrecen un montón de cosas porque tienes un montón de seguidores en instagram, facebook y twiter. Y un dice ‘pucha mare'... te juro, si yo fuera influencer tendría tener ropa de bebé gratis, el colegio de María gratis...”, confesó en una transmisión en vivo en Instagram.

Reconoció que ahorraría un montón de dinero si aceptara los canjes de las marcas.

“Cuánto me ahorraría... subir a a un vuelo a primera clase y tomarme una foto con mi familia y te sale gratis, porque le estás haciendo publicidad”.

Pese a los beneficios, Juliana Oxenford fue contudente: “Pero yo creo que eso es vender tu credibilidad”.

Echa flores a Beto Ortiz

De otro lado, la periodista de ATV opinó sobre el trabajo de Beto Ortiz.

“Creo que es un gran escritor, es que él sí es un periodista y no un busto parlante (...) tiene más de 30 años de trayectoria, pero yo valoro mucho y respeto al periodista con calle, estuvo en asentamientos humanos, mis respetos. No vengas a decir periodista porque tuviste la suerte de que alguien te abra la puerta de un canal, de un periódico, en esos presentadores que fungen de periodistas no creo”.

