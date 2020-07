Juliana Oxenford no tiene pelos en la lengua. La reconocida periodista compartió una transmisión en vivo con sus seguidores donde respondió todo tipo de preguntas; y decidió hablar, sin filtro, sobre lo que opina de algunas presentadoras de noticias.

Uno de sus fans le preguntó sobre Sigrid Bazán, quien se ha convertido en figura del noticiero de Latina, pese a que no tiene el título de periodista.

Oxenford no evitó soltar tremenda carcajada:

“¿Qué opinas de Sigrid...? ¿De quién? jajaja yo no le doy crédito a gente que no sé, que nunca la he visto en periodismo, qué te puedo decir, pregúntenme de periodistas y les respondo”, dijo Juliana Oxenford.

Pide que no le digan mermelera

“Dejen de atacar con esa estupidez de mermelera habiendo tantos periodistas que son asesores en diferentes bancadas en el Congreso o luchan por los intereses de alguien más que es dueño de un medio de comunicación; y luego se paran muy dignos frente a una cámara”, agregó.

jULIANA OXENFORD se burla de sigrid Bazán - OJO

