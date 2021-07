A inicios de marzo de este año, Veria Reyes tuvo que enfrentar al COVID-19 y a un sistema de salud corrupto al mismo tiempo. Todo su familia contrajo el virus y la salud de su madre María Elena empeoró en tan solo unos días, por lo que la búsqueda de una cama UCI disponible se volvió una cuestión de vida o muerte.

Pidió ayuda a sus parientes, amigos y a través de sus redes sociales para conseguir una cama UCI que permitiera salvarla. La única esperanza que encontró fue el contacto de un familiar que tenía conocidos en el Hospital Almenara, de Essalud, pero la “diligencia” no sería gratis. “Esta persona me dijo ‘hay la posibilidad de una cama UCI, te la puedo conseguir por S/30 mil, que debes darme una vez que tu mamá llegue al hospital”, contó a OJO.

Aunque el miedo de que se tratara de una estafa la embargaba y le pareciera un camino incorrecto, aceptó la condición por tratarse de la vida de su madre. El acuerdo implicaba depositar primero S/15 mil cuando la paciente ingresaba al hospital. Sin embargo, su cuerpo no resistió y murió en la ambulancia de un paro cardiorrespiratorio.

“Lo cierto es que sí habían dado los datos de mi mamá y la estaban esperando. Desde el portero hasta la de registros sabían el nombre de mi mamá. Yo pagué para que entre la ambulancia, nada era gratis, pero ella falleció en ese momento”, recordó. Incluso, tras su pérdida, le exigieron depositar al menos S/10 mil porque movilizaron personal, pero ella no accedió.

Debido a su pérdida y a que en esa misma semana falleció su papá, no denunció, pero tras conocer ayer el caso de tráfico de camas UCI en el Hospital Almenara, lo hará y presentará las pruebas correspondientes. “Mucha gente se está muriendo por estas mafias, no es justo, no es correcto”, acotó.