En el noticiero de ATV, la periodista Juliana Oxenford compartió un video en la que se ve a un joven negándose a usar su mascarilla pese a que es obligatorio debido a la crisis sanitaria por el coronavirus o Covid-19.

En el video se le escucha decir al muchacho que no le importa que le pongan la multa por no usar el cubreboca, pues su papá lo puede pagar. Además discrimina al serenazgo del distrito de Magdalena del Mar.

“Que me pongan una multa, mi viejo la paga (...) No me voy a ir a mi casa, estoy paseando a mi perro, par de se** igualados. No me jo** se**, indio asqueroso. Cállate se***. Si me siguen y me graban me da igual”, dice el joven mientras camina y su mascota se encuentra orinando en un parque.

Tras ver las imágenes, la periodista Juliana Oxenford se mostró muy molesta y le dijo: “Haber matoncito de cuarta, ¿A quién le has ganado pobre diablo?”. Además lo tildó de “ignorante”.

Pero eso no es todo, antes de finalizar el noticiero se logró identificar al joven de 23 años como Aarón José Cotrina Gómez.

Identifican a joven que se niega a usar mascarilla-OJO

