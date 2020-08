La periodista Lorena Álvarez se mostró indignada al ver cómo familias y amigos se reúnen en los cementerios para despedir a sus familiares, muchas veces fallecidos a causa del coronavirus o Covid-19.

“Cada uno despide a sus seres queridos como uno quiere, pero estamos en un contexto de pandemia, donde está prohibida cualquier tipo de reunión social (...) No podemos permitir este tipo de reuniones. ¿Qué está pasando en los cementerios, quién supervisa?”, cuestionó Lorena Álvarez en el noticiero “90 Segundos-Edición Noche”.

En ese contexto recordó cómo despidió a su abuelo, quien falleció a causa del coronavirus o Covid-19, hace algunas semanas. “A mí me tocó perder un familiar por covid y saben que, no me pude despedir, no nos dejaron entrar al cementerio, el féretro entró solo. Entró al crematorio solo y nosotros estábamos en la puerta, con la reja cerrada”.

“Mi abuelo entró solo y salió en una urna, entonces sí me indigna ver estas imágenes donde entran hasta 40 personas a una celebración. No puede ser posible. Ahora la gente entra (a los cementerios) y no pasa nada”, agregó la periodista sumamente molesta.

