Korina Rivadeneira está a punto de dar a luz y es que la próxima semana se convertiría en mamita. Por ello, se encuentra agotada y así lo hizo saber en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La modelo venezolana contó haber terminado con todos sus pendientes laborales para estar estos últimos días más tranquila, esperando la llegada de Lara, como se llamará su bebé.

A través de un video, Korina Rivadeneira empezó a decirle a Mario Hart que esta última semana debía apoyarla más.

“Mi esposito me va ayudar mucho, ¿Verdad mi amor? Te vas acostar temprano por favor. Si por favor esta última semana. Me vas abrazar mucho, me vas a dar muchos masajes, tienes que colaborar”, se le escucha decir a Korina Rivadeneira, mientras Mario Hart se ríe.

Al parecer esto no le habría gustado a Korina Rivadeneira, pues terminó callándolo. “No, no me da risa y menos esa risa tan mala, cállate”.

Las imágenes sorprenden por la forma de Korina Rivadeneira en callar a su esposo Mario Hart.

Korina Rivadeneira sorprende por la manera en que calla a Mario Hart-ojo

