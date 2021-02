El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el joven peruano Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, quien fue arrojado desde un puente mientras se hallaba en Colombia.

En un comunicado, la Cancillería informó que, por intermedio de la embajada de Perú en Colombia y sus consulados en Medellín y Bogotá, se coordina con las autoridades colombianas el paradero del peruano, a raíz del video difundido en redes.

“A través de los Consulados Generales del Perú en Medellín y Bogotá, así como la Embajada del Perú en Colombia, desde que se conocieron los hechos, se viene coordinando con las autoridades competentes de Colombia una exhaustiva investigación para determinar el paradero del señor Cántaro Tolentino”, se lee en comunicado.

Sin embargo, da cuenta que hasta el momento no hay un registro oficial del ingreso del peruano a territorio colombiano.

“Se mantiene un atento seguimiento del avance de las investigaciones, así como una comunicación directa con los familiares del connacional desaparecido, los cuales residen en la ciudad de Huánuco”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en línea con la política del Estado peruano a favor del respeto, promoción y protección de los derechos humanos, rechaza cualquier acto de violencia y/o xenofobia en contra de cualquier ciudadano”; finaliza.

¿Cómo murió Silvano Oblitas Cántaro Tolentino?

Según familiares del joven, él viajó a Colombia para comprar ropa y traerla al país a fin de comercializarla, pero habría sido estafado por un ciudadano colombiano y solicitaba dinero para regresar al país.

Silvano Oblitas Cántaro llamó por teléfono a su hermana el 10 de febrero y le contó que fue estafado por el colombiano, quien lo dejó solo en Medellín, Colombia.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo.

Janet pidió a las autoridades de Colombia que investiguen el caso y que castiguen al responsable que acabó con la vida del joven.

